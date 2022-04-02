10 ссылок для поиска бесплатного жилья, транспорта и социальной помощи в Берлине

Покидая Украину из-за войны, беженцы часто не останавливаются в Польше, Чехии или Венгрии, а следуют дальше. И одной из популярнейших стран стала Германия.

Естественно, в хоть какой чужой стране первое время тяжело приспособиться, и Германия, в том числе Берлин, – не исключение. Чтобы ваш старт и дальнейшая жизнь в одной из европейских столиц показались безболезненными и комфортными, делимся полезной информацией.

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Эта подборка пригодится каждому гражданину Украины, оказавшемуся в Берлине. Подготовили ее в Немецкой общественной организации ABLE eV

10 полезных ссылок для успешной эмиграции в Берлин

Что делать в Берлине сразу после приезда? Смотрите инструкцию о первых шагах в столице Германии. А еще там вы найдете информацию о поиске убежища.

Смотрите о первых шагах в столице Германии. А еще там вы найдете информацию о поиске убежища. О правах у эмигрантов из Украины, получивших статус временной защиты можно почитать здесь !

получивших статус временной защиты можно почитать ! Украинцам в Берлине активно помогают волонтеры . Для представления конкретного запроса достаточно заполнить форму .

активно . Для представления конкретного запроса достаточно заполнить . Смотрите объявления о бесплатном жилье на временный период.

о на временный период. Бесплатная медицинская консультация . Для этого не нужно иметь страховку.

. Для этого не нужно иметь страховку. Если вы нуждаетесь в психологической поддержке , то ее предоставляют круглосуточно в Telegram-канале krisenchat Ukrainian или WhatsApp.

, то ее предоставляют круглосуточно в Telegram-канале или WhatsApp. О лайфхаках и советах с собственного опыта от украинцев, уже долгое время живущих в Берлине, можно почитать в Facebook-сообществе Ukrainians in Berlin .

от украинцев, уже долгое время живущих в Берлине, можно почитать в Facebook-сообществе . Чем занять ребенка в Берлине.

в Берлине. Украинцы могут пользоваться городским транспортом Берлина бесплатно до 31 мая 2022 года. Для этого достаточно показать украинский паспорт. Сделайте скриншот официального решения на сайте нововведения, если контроллер откажется вас впускать по незнанию.

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