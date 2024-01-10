Почти без Европы: Tripadvisor назвал наиболее трендовые travel-направления на 2024 год

10 января 2024, 12:44
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Источник:

TripAdvisor

Самая большая в мире платформа для путешественников TripAdvisor назвала наиболее трендовые туристические направления на 2024 год. Результаты сделаны на основе данных Travellers Choice Awards.

В топе наиболее трендовых направлений доминируют страны Азии и Южной Америки. С рейтингом можно ознакомиться в материале ниже!

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Как объясняют составители рейтинга, звание "Лучший из лучших" получили менее 1% из 8 миллионов объектов на TripAdvisor, чьи отели, рестораны и развлечения получили наибольшее количество высоких отзывов от пользователей платформы за 12-месячный период.

10 самых трендовых travel-направлений на 2024 год

  1. Токио, Япония.
  2. Сеул, Южная Корея.
  3. Бухта Халонг, Вьетнам.
  4. Остров Палаван, Филиппины.
  5. Горный поселок Сапа, Вьетнам.
  6. Город Богота, Колумбия.
  7. Город Паттая, Таиланд.
  8. Город Алахуэла, Коста-Рика.
  9. Пномпень, Камбоджа.
  10. Куала-Лумпур, Малайзия.

Стоит отметить, что в первой двадцатке наиболее трендовых туристических направлений на 2024 год совсем не оказалось находящихся в Европе.

В то же время, самым популярным (и единственным в лучшие 25) европейским направлением по версии Tripadvisor в 2024 году станет румынский город Брашов. Оно заняло 21 место в рейтинге.

Токио станет самым трендовым направлением в 2024 году / Фото Unsplash

Какая страна будет ТОП для путешествий в 2024 году?

Сразу четыре региона Италии попали в первую десятку прогнозируемо самых популярных туристических направлений на следующий год. Такое предсказание о путешествиях создал искусственный интеллект.

Италия уверенно получает статус самой популярной страны для поездок в следующем году. По крайней мере, по версии ИИ. Какие направления будут самыми привлекательными в 2024-м – узнаете далее по ссылке.

Автор: Марта Касіянчук