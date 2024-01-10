Почти без Европы: Tripadvisor назвал наиболее трендовые travel-направления на 2024 год
Источник:TripAdvisor
Самая большая в мире платформа для путешественников TripAdvisor назвала наиболее трендовые туристические направления на 2024 год. Результаты сделаны на основе данных Travellers Choice Awards.
В топе наиболее трендовых направлений доминируют страны Азии и Южной Америки. С рейтингом можно ознакомиться в материале ниже!
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Как объясняют составители рейтинга, звание "Лучший из лучших" получили менее 1% из 8 миллионов объектов на TripAdvisor, чьи отели, рестораны и развлечения получили наибольшее количество высоких отзывов от пользователей платформы за 12-месячный период.
10 самых трендовых travel-направлений на 2024 год
- Токио, Япония.
- Сеул, Южная Корея.
- Бухта Халонг, Вьетнам.
- Остров Палаван, Филиппины.
- Горный поселок Сапа, Вьетнам.
- Город Богота, Колумбия.
- Город Паттая, Таиланд.
- Город Алахуэла, Коста-Рика.
- Пномпень, Камбоджа.
- Куала-Лумпур, Малайзия.
Стоит отметить, что в первой двадцатке наиболее трендовых туристических направлений на 2024 год совсем не оказалось находящихся в Европе.
В то же время, самым популярным (и единственным в лучшие 25) европейским направлением по версии Tripadvisor в 2024 году станет румынский город Брашов. Оно заняло 21 место в рейтинге.
Токио станет самым трендовым направлением в 2024 году / Фото Unsplash
Какая страна будет ТОП для путешествий в 2024 году?
Сразу четыре региона Италии попали в первую десятку прогнозируемо самых популярных туристических направлений на следующий год. Такое предсказание о путешествиях создал искусственный интеллект.
Италия уверенно получает статус самой популярной страны для поездок в следующем году. По крайней мере, по версии ИИ. Какие направления будут самыми привлекательными в 2024-м – узнаете далее по ссылке.