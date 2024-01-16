Идеально для купания и фото: 10 самых "тихих" пляжей в мире

Для большинства людей идеальным считается пляж с прозрачной голубой водой, где практически не бывает волн, делающих купание менее приятным, а для детей – вообще невозможным. Неудивительно, что существует необходимость выяснять уровень "спокойности" той или иной локации.

Оказывается, один из самых "спокойных" пляжей мира расположен в Европе. Так, туристический портал Hawaiian Islands проанализировал миллионы отзывов путешественников на Tripadvisor и определил такие пляжи.

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10 самых спокойных пляжей в мире

Аналитики подсчитали долю отзывов англоязычных путешественников, в которых использовалась фраза "спокойная вода", чтобы вычислить самые "тихие" пляжи в мире.

Возглавил рейтинг Бэби-Бич на острове Мауи. (Гавайи, США) – "спокойная вода" упоминалась здесь в 27,82% общедоступных обзоров. В общем, большинство пляжей Америки с самой спокойной водой именно на Гавайях.

В то же время в Европе шесть из 10 пляжей континента с самой спокойной водой расположены в Греции, а лидером среди них является пляж Маратхи на острове Крит – "спокойная вода" упоминается в 16,17% отзывов.

Пляжи в Европе с самой спокойной водой / Фото hawaiianislands.com

За пределами Греции самыми тихими признали португальские и испанские пляжи. Лучший пляж Португалии со спокойной водой – лагуна пляжа Фос-ду-Арельо в центральной части страны (9,60% отзывов).

При этом бразильские пляжи доминируют в рейтинге Южной Америки – самая спокойная вода на континенте – пляж Пунта-дель-Эсте в Уругвае (17,60% отзывов).

Вот так выглядит топ-10 "тихих" пляжей мира:

Беби-Бич (Baby Beach) – Мауи, Гавайи, США. Пляж Тен Бэй (Ten Bay Beach) – Эльютера, Багамы. Пляж Брауна (Browne's Beach) – Бриджтаун, Барбадос. Кровавый залив (Bloody Bay) – Негрил, Ямайка. Морн Руж (Morne Rouge) – Гренада. Плайя-Манса (Playa Mansa) – Пунта-дель-Эсте, Уругвай. Пляж Маратхи (Marathi Beach) – Крит, Греция. Плайя-лас-Бальенас (Playa Las Ballenas) – Доминиканская Республика. Карлайл Бей (Carlisle Bay) – Бриджтаун, Барбадос. Пляж Мауна-Кео (Mauna Kea Beach) – Гавайи, США.

Самые пляжи в Европе / Фото hawaiianislands.com

Пляж Навайо в Греции постепенно уходит под воду

Райский остров Закинф в Греции является одной из самых популярных локаций для туристов. Но вскоре он может потерять свою главную "изюминку", возле которой путешественники делают эффектные фотографии на пляже.

Затонувший корабль на пляже Навайо чаще всего появляется в инстаграм туристов и упоминается в отзывах о греческом острове Закинф. Ему 43 года, и он, несомненно, стал символом этой бухты. Но обломки старого корабля, которые спешат увидеть туристы, могут скоро исчезнуть под водой.

Эта ситуация привлекла внимание греческих властей, ведь пляж Навайо приносит большой доход от туризма. Поэтому страна планирует принять срочные меры для защиты популярной локации.