Не Францией и Италией едиными: какие регионы Европы признаны лучшими для любителей игристых вин

Многие туристы специально едут в другую страну, чтобы попробовать местную еду и напитки. В частности, среди наиболее популярных впечатлений – винные туры.

Можно было бы сразу подумать, что речь пойдет о таких винных центрах, как Франция и Италия, но нет. В подборке из 10 лучших регионов Европы для поклонников игристых вин есть и более неожиданные направления.

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10 лучших регионов Европы по игристым винам

Рислинг по Немецкому винному маршруту

Немцы занимают первое место в мире как крупнейшие потребители игристых вин, а ценители съезжаются в известные винодельческие регионы страны, чтобы попробовать одни из лучших рислингов. Особой популярностью пользуются регионы Баден, Пфальц и Мозель с их живописными ландшафтами и богатым винодельческим наследием.

Для любителей вина 85-километровый Немецкий винный путь является обязательным местом для посещения. Этот живописный маршрут простирается от Бокенхайма до Швайгена и пролегает через идиллическую сельскую местность, мимо средневековых замков, старинные деревни и пышные виноградники.

Самопровозглашенная столица региона Шампань

Очаровательный французский городок Эперне предлагает эксклюзивные дегустации вин от местных семейных производителей, которые непременно порадуют ценителей изысканных игристых вин. Посетители могут насладиться богатыми вкусами знаменитого шампанского региона, а также окунуться в богатую историю и культуру города.

В дополнение к дегустациям гости могут остановиться в роскошном четырехзвездочном отеле Jean Moët, который предлагает непревзойденный комфорт и удобства. Также посещение исторической церкви, где похоронен бенедиктинский монах Пьер Периньон, является обязательным для всех, кто интересуется истоками производства шампанского. Периньон, которому приписывают изобретение метода изготовления шампанского, является легендарной фигурой в мире игристого вина.



Срезка винограда в Эперне / Фото PR

Игристые вина английского региона Дорсет

Виноградник English Oak Vineyard, семейный бизнес в самом центре Литчетт-Матраверс, был признан одним из десяти самых красивых виноградников Европы. Чтобы отпраздновать это достижение, виноградник приглашает посетителей познакомиться с его потрясающими территориями и отмеченными наградами винами из первых уст.

Гости могут совершить экскурсию по живописному винограднику с гидом, а затем устроить замечательный пикник в тени раскидистого дуба. Розовое вино виноградника "Chinkapin", недавний обладатель наград, является идеальным дополнением к релаксового дня на природе. Также туристы могут присоединиться к осеннему сбору урожая – здесь этот процесс происходит вручную.

В гостях у Вдовы Клико

Историческое поместье Барб-Николь Клико Понсарден, вдовы основательницы известного бренда шампанского Veuve Clicquot, принимает туристов. Здесь предлагают уникальный взгляд на жизнь и наследие предпринимателя-новатора, которая бросила вызов традициям и построила мировую винную империю после преждевременной смерти своего мужа.

Посетители могут исследовать винные погреба, прослеживая шаги удивительного пути мадам Клико к славе. Поместье также приглашает гостей на неторопливый пикник среди живописных окрестностей Мануар де Верзи с бокалом розового вина. Кроме того, недавно открытое кафе Clicquot предлагает пообедать в лучах солнца на своей просторной террасе, идеально подходящей для того, чтобы почувствовать суть французского гостеприимства.



Кафе "Clicquot" / Фото Veuve Clicquot

Пещерные погреба в Луаре (Франция)

В регионе, который часто остается в тени своих более известных коллег, долина Луары незаметно производит изысканную и доступную альтернативу шампанскому: Crémant de Loire. Это элегантное игристое вино приобретает все большую популярность среди ценителей и туристов, и не зря.

Одним из пионеров Креман де Луар является Maison Ackerman, старейший дом игристых вин в долине Луары. Расположенная в самом сердце региона, эта винодельня может похвастаться просторными пещерными подвалами, которые являются таким же произведением искусства, как и само вино. Посетители могут полюбоваться потрясающими световыми инсталляциями и произведениями искусства, которые украшают подвалы, создавая действительно захватывающее впечатление.

В перечень также вошли:

Игристое старше шампанского в Лиму (Франция). "Испанское шампанское" или как его еще называют "кофе" в Каталонии (Испания). Румынское рейнское вино (Румыния). Шардоне в национальном парке Саут-Даунс (Великобритания). Франчакорта в Ломбардии (Италия).

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