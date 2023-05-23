Что-то на богатом: какие города мира являются лучшими для роскошного отпуска
Источник:Travel Off Path
Обычно туристы прибегают к различным уловкам, чтобы сэкономить при планировании отпуска. Впрочем, существуют и те, которые, наоборот, ищут роскошные направления, где можно потратить кругленькую сумму и получить от отдыха максимум.
Для этого есть немало локаций. В частности, туристическое издание Travel Off Path составило рейтинг лучших городов для роскошного отдыха. Список сформировали из космополитических городов, куда в 2022 году наиболее активно направлялись международные путешественники, потратив там миллиарды долларов на элитные развлечения, шопинг, изысканные рестораны, роскошные отели и туры.
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В топ-3 города мира, где туристы привыкли тратить много денег, попали Дубай, Доха и Лондон.
10 лучших городов мира для роскошного отдыха
- Дубай (ОАЭ)
Этот мегаполис в ОАЭ в последнее время привлекает все большее внимание путешественников по многим причинам. Хотя есть способы посетить Дубай и не разориться, большинство приезжает сюда именно за роскошью, которую можно получить на многочисленных высококлассных курортах, ресторанах и магазинах мирового класса, а также по индивидуальным программам.
В 2022 году иностранные путешественники потратили в Дубае около 30 миллиардов долларов.
- Доха (Катар)
Эта страна приобрела популярность по нескольким причинам, среди которых и Чемпионат мира по футболу, проходивший здесь в 2022 году. В итоге в прошлом году иностранные туристы израсходовали в Катаре более 16 миллиардов долларов.
Доха с ее 24 ресторанами, отмеченными звездами Мишлена, является международным кулинарным направлением. Также в городе около 80 пятизвездочных отелей.
- Лондон (Великобритания)
Как город с самым большим количеством пятизвездочных отелей в мире, британская столица всегда была популярным местом, куда люди из всех слоев общества приезжали, чтобы посетить его музеи мирового класса.
Разорение здесь иначе, чем в ближневосточных городах, а элитная недвижимость сочетает в себе сдержанную элегантность, которой славится этот город. В 2022 году иностранные туристы израсходовали в Лондоне около 16 миллиардов долларов.
Лондон / Фото UnSplash
- Макао (Китай)
Этот город уже давно известен как мировая столица азартных игр, и объекты здесь намного превосходят своих "родственников" в Лас-Вегасе. Макао – это блеск, гламур и излишества.
В 2022 году иностранные посетители потратили здесь около 16 миллиардов долларов, хотя стоит отметить, что в эту цифру входят также гости из материкового Китая и Гонконга.
- Амстердам (Нидерланды)
Этот давний фаворит самых разных туристов – от тусовщиков до люкс-клиентов – получил почти 14 миллиардов долларов от международного туризма в прошлом году.
Сейчас Амстердам пытается изменить свое позиционирование как туристическое место для тех, кто хочет почувствовать больше громких тусовок, и измененный образ, кажется, привлекает клиентов высшего класса, которые приезжают потратить серьезные деньги. Опыт здесь варьируется от пятизвездочного ужина на воде до оздоровительных ретритов и роскошных магазинов.
- Стамбул (Турция);
- Барселона (Испания);
- Нью-Йорк (США);
- Сингапур;
- Париж (Франция).