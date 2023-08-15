Туристи на кілька діб застрягли в Анталії: в Росії масово ламаються літаки

Російські авіакомпанії регулярно затримують рейси через поломки літаків. На авіагалузь РФ дедалі сильніше тиснуть західні санкції. Цього разу "заглухли" два Boeing-777.

Авіакомпанії Росії зіткнулися з колапсом через регулярні поломки літаків та відсутність запчастин. Перевізник Red Wings був змушений запросити додатковий літак, щоб вивезти туристів з Анталії, після виходу з ладу відразу двох своїх "‎Боїнгів".

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Понад 800 росіян чекають на рейси

Вильоти із Єкатеринбурга до Анталії і назад мали відбутися ще 12 та 13 серпня. Але свого рейсу досі очікують по 410 осіб на обох маршрутах. Авіакомпанія Red Wings пояснює, що затримка сталася з технічних причин: одночасно вийшли з ладу два повітряних судна Boeing-777. А всього у перевізника таких літаків три.

Тому росіян, які застрягли в Анталії, невдовзі вивезуть на додатковому літаку авіакомпанії "Ікар". Його винайняли на комерційній основі.

Це вже не перша затримка рейсів у Red Wings за це літо. На початку серпня 86 людей 11 годин не могли вилетіти з Єкатеринбурга до Астани. Причина затримки не називалася. А 29 липня більш ніж на 8 годин "через позапланове технічне обслуговування" було затримано ще один рейс Red Wings з Уфи до Алмати.

Санкції працюють

Після вторгнення Росії в Україну західні країни запровадили санкції, які, зокрема, вдарили по російському транспортному сектору. З росіянами не співпрацюють Airbus та Boeing, виробники моторів та комплектуючих.

Через дію західних санкцій російським авіакомпаніям дедалі складніше обслуговувати та ремонтувати літаки. У серпні вони почали розбирати авіалайнери, щоб отримати запчастини, які більше не можуть купувати за кордоном.

Також повідомлялося, що пілоти "Аерофлоту" почали літати без гальм. Вони їх просто відключають, адже не можуть замінити.