Замість Мальдів та Ібіци: російські туристи проведуть пляжний сезон у КНДР

Весь цивілізований світ продовжує очищуватися від російських туристів. Раніше вони відпочивали на найкращих світових курортах. А зараз розпочнуть туристичний сезон у КНДР.

Світова туристична сфера готується до нового сезону. Очікують, що влітку 2024 року вона повернеться на допандемійний рівень. Тим часом російські туристи "штурмуватимуть" КНДР. Деталі розповідають російські ЗМІ, інформує Закордон 24.

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Пляжний сезон у КНДР – головне

У Північній Кореї панує диктатура. Люди живуть, наче під скляним ковпаком, і не можуть користуватися своїми базовими правами та свободами. Вирватися на волю вдається одиницям. Вони розповідають про постійні голод та страх. Коли світ накрила пандемія коронавірусу, жителі КНДР залишилися без елементарної їжі та ліків. Багато людей померли, а ті, хто вижив, залишилися у пастці.



Росіяни відпочиватимуть у КНДР / фото Unsplash

Тим часом російські туроператори вирішили розвивати "туристичний бренд" КНДР. Росіянам рекламують "ідеальні пляжі та тепле море". Про жорстокі обмеження тим часом забувають. Курорт облаштують в економічній зоні "Расон". Тривалість відпочинку – від 8 до 12 днів.

Вартість відпустки у райському куточку під пильним поглядом Кім Чен Ина обійдеться росіянам у приблизно 800 євро. Перших відпочивальників-добровольців планують відправити до КНДР вже у квітні.