"Ні" російським ухилянтам: скільки поляків підтримують заборону на в'їзд для громадян Росії

За місяць після оголошення мобілізації в Росії до Польщі в’їхало майже 7,5 тисяч росіян. Оскільки в країні діє заборона на перетин кордону для громадян РФ, у більшості випадків вони в'їжджали на підставі посвідки на проживання на території Євросоюзу.

При цьому громадяни Польщі не хочуть, аби їхня країна приймала росіян, які тікають від мобілізації на війну в Україні. Відтак, згідно з опитуванням IBRiS, такої думки дотримується переважна більшість поляків.

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Скільки поляків підтримують заборону на в'їзд для громадян Росії

На запитання "Чи повинна Польща приймати росіян, які не хочуть воювати з Україною", відповідь "Швидше ні" та "Однозначно ні" дали майже 70% респондентів. З них 43,8% були однозначно проти того, аби громадяни Росії перетинали кордон Польщі. Лише 25% опитаних виступають за відкриття кордонів для росіян.

Допуск російських дезертирів до Польщі був би великим ризиком і суперечив би ухваленому кілька днів тому рішенню про те, що на цей час російським громадянам можуть видаватись тільки гуманітарні візи, якщо це обґрунтовано,

– сказав Станіслав Жарин, уповноважений уряду з питань безпеки інформаційного простору Польщі.

Попри те, що Польща з березня практично не видає туристичні візи для росіян, а місяць тому країна посилила для них режим в’їзду (їм більше не можна в’їжджати з економічною, спортивною, туристичною чи культурною метою), це не означає, що громадяни Росії не перетинають польський кордон. Як пояснила прессекретарка Прикордонної служби Анна Міхальська, 4470 громадян Росії мали дозвіл на проживання в ЄС, 1201 – національну візу типу D (наприклад, з метою роботи), 1324 – візу типу C – шенгенську візу, які можуть бути видані в кожній країні ЄС. Усі вони в'їхали на територію Польщі за останній місяць.

Ми не спостерігаємо збільшення заяв про міжнародний захист, які подають росіяни,

– додала Міхальська.