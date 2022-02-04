Роботу української художниці представлять у Венеції: що символізує її інсталяція

На 59-й Венеційській бієнале покажуть роботу української художниці Zinaida "Без жінок". Це філософська відеоінсталяція, створена на цікавому дослідженні.

Художниця та засновниця волонтерської ініціативи ArtRehub Зінаїда Кубар (Zinaida) прокоментувала свою участь у престижній виставці та розповіла детальніше про свою роботу. Попри назву, картина таки розповідає про жінку.

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Що символізує робота українки

Авторка зазначила, що її робота базується на дослідженні про те, як чоловіки, які випасають корів та овець на полонині, по 4 місяці живуть там без жінок, а жінки у цей період залишаються вдома без своїх партнерів та роблять всю роботу по господарству самотужки.

Художниця пояснила, що у своїй відеоінсталяції хотіла зобразити присутність жіночої енергії в побуті чоловіків: те, як вона виражається, коли жінок немає поруч, у що акумулюється та як відбивається у діях чоловіків.

Це настільки красиво і чисто, що інколи, коли десь бачиш, як чоловіки розмовляють з жінкою, хочеться закрити вуха і згадати оцю відеороботу, згадати образ того чоловіка з полонини, який співіснує з жіночою енергією на духовному рівні,

– ділиться Zinaida.

Українка зізналася, що ця робота є дуже важливою для неї. Ба більше, вона важлива для всіх жінок та чоловіків, а саме для духовного збагачення та глибшого розуміння одне одного.

Робота української художниці Zinaida "Без жінок" буде представлена на 59 Венеційської бієнале / Фото "Укрінформ"

Про Венеційську бієнале