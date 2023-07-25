5 польських міст, які найбільше потребують українських працівників: пропоновані зарплати

У яких містах Польщі найвища конкуренція на українських працівників та які зарплати пропонують, розповіли у міжнародній компанії Gremi Personal.

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У яких містах найбільше вакансій для українців?

У великих містах Польщі відкриті сотні вакансій для українців. В першій половині липня компанія отримала 2 580 запитів на українських працівників. Найбільше вакансій було у таких містах (та відповідних воєводствах):

Гданськ – 484 вакансії;

– 484 вакансії; Вроцлав – 236 вакансій;

– 236 вакансій; Катовіце – 233 вакансії;

– 233 вакансії; Познань – 232 вакансії;

– 232 вакансії; Лодзь – 220 вакансій.

До переліку не потрапила Варшава. Це пояснюється тим, що великі виробництва розташовані трохи далі від столиці.

За словами Анни Джоболди, директора департаменту рекрутингу Gremi Personal, спостерігається значне зростання попиту на висококваліфікованих спеціалістів. Хоча раніше українців переважно запрошували працювати фізично.

Це гарна новина для високопрофесійних українців, які через війну були змушені працювати на роботах, які нижче їх компетенції,

– говорить вона.

Які зарплати пропонують найзатребуванішим технічним спеціалістам?

Фахівці компанії розповіли, яку оплату (за годину) пропонують чоловікам та жінкам у професіях, де найбільше потребують працівників:

зварник – 30 злотих (275 гривень);

працівник м’ясного цеху – 28 злотих (256 гривень);

електрик – 27 злотих (248 гривень);

монтажник металоконструкції – 27 злотих (248 гривень);

столяр – 26 злотих (238 гривень).

Робота для жінок – із меншим рівнем складності. Найбільше таких "жіночих" вакансій:

водійка – 25 злотих (230 гривень);

помічниця кухаря в готель – 22 злотих (202 гривень);

робітниця на мийку підприємства – 21 злотих (193 гривень);

робітниця на виробництво напівфабрикатів – 20 злотих (184 гривень);

швачка сумок – 20 злотих (184 гривень).

У яких містах Польщі найбільше шукають на роботу українців і скільки платять / Фото UnSplash

На українцях тримається велика частка економіки Польщі

Майже всі сфери економіки, де використовується низькокваліфікована і фізична праця, дуже сильно залежать від українців, починаючи від металургії, будівництва, суднобудування та закінчуючи логістикою, м'ясною, рибною, легкою промисловістю.

Тому польські роботодавці дуже конкурують між собою за українських працівників, намагаючись запропонувати кращі умови працевлаштування.