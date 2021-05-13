Робота у Канаді 2021: вимоги до працівників та рівень зарплат

У Канаді рівень життя населення є одним із найвищих у світі. Країна активно залучає іноземних представників робітничих професій, яких не вистачає серед місцевих.

Спрощена міграційна політика для таких фахівців приваблює багатьох іноземців. Вакансії у сфері будівництва є одними із найактуальніших. Про те, як знайти роботу у Канаді українцю та яку зарплату можна отримувати – далі у матеріалі.

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Мінімальна зарплата у Канаді

Мінімальна заробітна плата у Канаді встановлена на рівні 1 560 канадських доларів. Таку суму отримують працівники без належної освіти або ж низькокваліфіковані фахівці.

Мінімальна ставка погодинно відрізняється в залежності від провінції Канади. Відтак, найнижча ставка у Саскачевані (близько 11 доларів на годину), а найвища – в Онтаріо (14 доларів на годину).

Найзатребуваніші професії

У Канаді найбільше бракує таких спеціалістів:

механіків та інженерів;

програмістів;

медичного персоналу та лікарів;

будівельників;

водіїв;

мулярів;

теслярів;

бетонярів та плиточників;

сантехніків та електриків;

зварювальників та слюсарів.

Канаді бракує спеціалістів робітничих професій / Фото Pexels

Умови проживання та роботи

В середньому на працівників затребуваних професій чекають такі умови проживання та роботи:

робочий графік у межах 40 – 45 годин на тиждень;

середній заробіток у понад 22 тисячі доларів щороку, з вирахуванням податків – від 19 тисяч;

виплати у розмірі півтори ставки за понаднормові;

оренда двокімнатної квартири за 700 – 800 доларів на місяць;

витрати на проїзні для громадського транспорту в середньому 100 доларів щомісяця;

можливість міграції з сім'єю (у такому випадку можна претендувати на соціальні виплати на утримання дітей від держави).

Подавати документи на отримання постійного місця проживання у Канаді можна через рік безперервної роботи на одному із підприємств країни.

Рівень зарплати робітничих професій

У Канаді середні заробітки спеціалістів робітничих професій такі:

зварювальник та електрик – від 40 до 80 тисяч доларів США на рік;

кранівник – 30 доларів за годину роботи;

механік з досвідом роботи – 75 тисяч доларів на рік;

будівельники різних напрямків – від 30 доларів за годину роботи.

Які зарплати у Канаді / Фото Pexels

Як знайти роботу в Канаді

Знайти підходящу вакансію можна за допомогою:

державних програм з працевлаштування;

імміграції в Канаду зі статусом біженця;

навчаючись або стажуючись у Канаді.

Шукати актуальні вакансії у Канаді можна на таких сайтах:

canadajobs.com;

eluta.ca;

monster.ca;

workopolis.com;

ca.indeed.com.

Як працевлаштуватися у Канаді

Для успішного працевлаштування на посаду з хорошими умовами та високою зарплатою, іноземцям знадобиться:

офіційне підтвердження досвіду роботи у подібній галузі (наприклад, запис у трудовій книжці);

освіта;

знання англійської або французької мови на базовому рівні.

Перед виїздом робочим мігрантам знадобиться такий пакет документів:

медична довідка про стан здоров'я;

договір, укладений з канадським роботодавцем;

підтвердження з Міністерства праці Канади, що роботодавець має право наймати на фірму іноземців;

трудова книжка з України, дипломи, сертифікати про здобуття кваліфікації тощо;

підтвердження рівня знання мови (не у всіх випадках);

довідка про відсутність судимості;

рекомендації від попередніх роботодавців (за наявності);

виписка з банківського рахунку про наявність необхідних фінансів для подорожі.

Необхідний пакет документів / Фото Unsplash

В середньому договори з канадськими роботодавцями укладаються на термін від одного до двох років з можливістю їх продовження.

Етапи працевлаштування: