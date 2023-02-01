Робота для українців у Європі: які вакансії доступні в Чехії, Румунії та Нідерландах

Традиційно, у післясвятковий період на європейському ринку праці помітно зменшилась кількість пропозицій від роботодавців. Разом з тим, компанії у Європі продовжують працевлаштовувати громадян України.

Експерти Міграційної платформи EWL зібрали доступні вакансії для українців, які виїхали до Європи через війну і мають статус тимчасового захисту або робочі візи. 24 канал розповідає, на яку роботу можуть розраховувати біженці з України, які зараз перебувають в Польщі, Чехії, Румунії та Нідерландах.

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Робота для українців в Польщі

У сусідній країні українські біженці можуть шукати роботу в сфері логістики, зокрема компанії часто потребують працівників складів. Також є вакансії для іноземців в автомобільній галузі і на підприємствах харчової промисловості.

З 1 січня у Польщі підняли мінімальну ставку до 3490 злотих брутто (29,7 тисячі гривень), а в липні очікується ще одне підвищення – до 3600 злотих брутто (30,7 тисячі гривень). Тим часом середня зарплата для працівників, які виконують просту фізичну роботу і яка не вимагає знання польської мови становить 4000 – 4400 злотих (34 – 37 тисяч гривень).

Яку роботу для іноземців пропонують в Румунії

Румунські компанії запрошують українців на роботу на логістичні склади та виробництво. Зарплати у Румунії нижчі, якщо порівнювати з іншими країнами Європи. Тому ця країна намагається конкурувати кращими умовами для біженців з України, щоби заповнити вакансії і одночасно дати їм роботу у складний час.

Так, наприклад, деякі роботодавці запрошують на роботу жінок з України, пропонуючи безкоштовне житло та купони на безкоштовне харчування із середньою місячною зарплатою у 550 євро (22 тисячі гривень). А один з автомобільних гігантів пропонує роботу виключно для українських жінок, які можуть приїхати до країни разом з дітьми.

Робота для українських біженців у Чехії

Серед затребуваних професій та актуальних вакансій в Чехії зараз – працівники логістичних складів для збору деталей кондиціонерів і вентиляторів для автомобілів або комплектування товарів. Переважна більшість роботодавців пропонують безкоштовне житло для своїх працівників. Деякі підприємства забезпечують своїх працівників безкоштовним харчуванням або за пільговими цінами. Це робота, яка не вимагає знання чеської мови і досвіду. В місяць можна заробити від 25 до 28 тисяч крон (42,1 – 47,2 тисячі гривень).

Робота в Нідерландах

Українці, які перебувають зараз і Нідерландах та не мають спеціальних навичок і не володіють мовою, можуть влаштуватися на підприємства з виробництва м’ясної продукції та логістичні склади. Платять там близько 1800 євро на місяць брутто (72,2 тисячі гривень).

Часто вимогою роботодавців є наявність посвідчення водія, щоби мати можливість доїхати на роботу на службовій машині, яку дають працівникам. Крім того, працевлаштуватися можуть ті, хто має статус тимчасового захисту, виданий Нідерландами, а також BSN – тамтешній аналог ідентифікаційного коду,

– розповідає директор міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Марцін Колодзейчик.

Громадяни України з досвідом роботи у гастрономічній сфері та знанням англійської мови на комунікативному рівні можуть піти працювати кухарями або офіціантами і отримувати зарплату у 1900 – 2000 євро нетто (76,2 – 80,2 тисячі гривень).