Про те, де і як працюють українські біженці, скільки заробляють і на які труднощі натрапляють, розповів президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник в етері телемарафону єдиних новин. 24 канал передає деталі.

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Де і як працюють українські біженці

За словами Воскобойника, близько 80% українських біженців – це жінки, які виїжджали подалі від війни, а не у пошуках роботи. Прибувши до нової країни, уже на місці вони розуміли, що їм, на жаль, здебільшого не вдасться знайти роботу за фахом. На це, за словами експерта, є низка причин:

немає відповідної кваліфікації;

неможливо у нинішній ситуації підтвердити свої дипломи;

вони не знають мови тієї країни, у яку прибули.

Президент асоціації розповів, що українські біженки наразі опинились у ситуації, коли спрацьовує подібний принцип: "Раніше варили сталь. Тепер такої роботи немає – будемо варити борщі". Тому українки за кордоном наразі погоджуються на звичайну роботу, звичайну фізичну працю, куди їх беруть, зокрема це:

готельно-ресторанний бізнес;

сфера обслуговування;

харчова промисловість тощо.

Наші жінки за кордоном дійсно не хочуть "сидіти на шиї" будь-якої держави і знаходять для себе роботу, яку вони можуть виконувати тут і зараз,

– підкреслив фахівець.

Зарплати

Експерт переконує, що ті українські жінки, які працюють за кордоном, отримують зарплату на рівні з місцевими мешканцями. Тому оклад у будь-якому випадку не менший, ніж мінімальна заробітня плата країни перебування. Воскобойник зазначив, що у Польщі, де зараз перебуває найбільше українських біженців, жінки отримують не менше, ніж 3 тисячі злотих – у перерахунку за нинішнім курсом це близько 22 – 24 тисяч гривень на місяць.

Враховуючи рівень цін на продукти, цих грошей вистачає, аби забезпечувати себе й утримувати своїх дітей чи літніх батьків, яких вони вивезли з собою. Деякі ще й допомагають своїм чоловікам, які перебувають в Україні і, на жаль, теж опинилися у ситуації тимчасового безробіття,

– наголосив Воскобойник.

Разом з тим експерт навів приклад, що навіть якщо український бухгалтер володіє польською мовою на високому рівні, йому передусім потрібно ще вивчити податкове законодавство Польщі, а потім ще й витримати сильну конкуренцію з місцевими бухгалтерами – це доволі складно.

Фахівець додав, що набагато простіше за кордоном працевлаштуватися нашим фахівцям у галузі ІТ або тим, хто тут Україні фахово працював руками. Однак це, на жаль, стосується здебільшого чоловіків, які перебувають наразі саме в Україні.

До слова, експерт зауважив, що українські біженці роз'їхались насправді по всіх країнах Європейського Союзу – від Польщі, Чехії і Румунії до Португалії, Іспанії, Данії і Швеції. Всюди існують свої специфічні умови працевлаштування всіх без винятку біженців та трудових мігрантів – як українців, так й інших іноземців.