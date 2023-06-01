У Колізеї з'явився ліфт для людей з інвалідністю: зможуть насолодитися панорамним видом

Рим зробив серйозний порив у інклюзивному туризмі. Завдяки скляному ліфту, одна з найпопулярніших історичних пам'яток міста – Колізей – стала доступнішою.

Скляний ліфт тепер дозволяє всім охочим піднятися на верхні поверхи Колізею. Раніше люди з інвалідністю могли відвідувати тільки нижні частини амфітеатру. Тепер же вони можуть побачити найвищі рівні Колізею, відвідати галерею між другим і третім поверхами, а головне – зустріти світанок з незабутнім панорамним видом на Рим.

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Обережне будівництво

Будівництво цього ліфту тривало понад 5 років. Проблема в тому, що шахту встановили таким чином, аби не вносити будь-які зміни до старовинної будівлі. Адже Колізею вже понад 2 000 років. Архітектори прагнули влаштувати все так, щоб у майбутньому скляний ліфт можна було демонтувати без пошкоджень конструкції Колізею.

Інклюзивний ліфт будували 5 років / Фото Твіттер Gennaro Sangiuliano

Церемонія відкриття була дуже символічною: італійський оркестр виконав саундтрек до культового фільму "‎Гладіатор".

Оркестр грає музику з "‎Гладіатора" в Колізеї: дивіться відео

У 2021 році римський Колізей вперше відкрив підземні приміщення. Тут гладіатори і тварини готувались до своєї появи на арені. Туристи тепер можуть пройти коридорами, розглядаючи тисячолітні арки підземелля. Раніше ці приміщення освітлювалися свічками, але через поступову руйнацію землі, зараз туди проникає сонячне світло.

Колізей – це грандіозна антична споруда в Римі. Цей амфітеатр можна сміливо назвати символом Вічного міста. У Римській імперії на арені проводили гладіаторські бої та інші публічні заходи. У 2007 році Колізей було визнано одним з Семи Нових чудес світу.

Рим – неймовірне місто для подорожей на будь-який смак. Поціновувачі історії та архітектури, гурмани та шопоголіки – всі можуть отримати надзвичайні враження від столиці Італії. Аби отримати справжнє задоволення від мандрівки, варто заздалегідь дізнатися певні особливості перебування у Римі.