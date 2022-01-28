Рекорд за останні 9 років: скільки людей у Чехії торік почали займатися бізнесом

У 2021 році у Чехії майже 65 тисяч жителів стали підприємцями. Найчастіше люди починали власну справу в обробній промисловості та у сфері будівництва.

До того ж минулого року припинили свою самостійну економічну діяльність 38 306 жителів Чехії, що на 3 766 людей менше, ніж роком раніше. Про це свідчать дані компанії CRIF. Кількість підприємців, які закрили бізнес, у 2021 році було найнижчим за останні три роки – 88 524 осіб.

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Скільки жителів Чехії торік почали займатися бізнесом

Всього у 2021 році у ​​Чехії було зареєстровано 64 599 нових приватних підприємців, що на 3 563 більше, ніж у 2020 році. Ба більше, це найвищий показник за останні 9 років.

Працівниця аналітичного відділу компанії CRIF Віра Каменичкова зазначила, що такі цифри можна трактувати по-різному.

З одного боку, це, безумовно, добре, що люди зацікавлені у веденні бізнесу, а також те, що вони менше закривають та переривають свій бізнес, ніж у попередні роки. З іншого боку, виникає питання, чи ці люди насправді займаються бізнесом, чи йдеться лише про заміну трудових відносин іншим типом відносин між працівником та роботодавцем,

– зауважила Віра Каменичкова.

Більшість новостворених бізнесменів у Чехії торік почали власну справу в обробній промисловості – 9 766 осіб. Наступною за популярністю стала галузь будівництва: її обрали 7 978 початківців. Замикає трійку лідерів у цьому контексті науково-технічна діяльність з результатом 7 901 новий бізнесмен.

Достатня кількість людей у країні (4 068 осіб) також почали займатися бізнесом у сфері транспорту та зберігання, що на 50% більше, ніж роком раніше. На 20% збільшилася кількість нових професій в адміністративній діяльності: 2 527 осіб почали займатися бізнесом у цій сфері.

Водночас куди менш охоче торік чехи починали займатися діяльністю, пов'язаною з розміщенням та харчуванням. Тут кількість нових підприємців зменшилася на 8%. Ймовірно, люди побоювалися потенційних втрат через карантинні обмеження, які найчастіше накладаються на ці види діяльності.

Також на 5% менше бізнесменів починали справу, пов'язану з освітою, охороною здоров'я чи соціальною складовою.

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