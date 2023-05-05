На кордоні з Польщею один із пунктів пропуску призупинив рух вантажівок

Польща призупинила оформлення вантажівок на в'їзд та виїзд на одному з пунктів пропуску. Мовиться про "Дорогуськ – Ягодин".

На пункті "Дорогуськ – Ягодин" призупинено оформлення вантажівок

Це сталося через акцію протесту польських фермерів на кордоні. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

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У зв'язку з акцією протесту польських перевізників перед пунктом пропуску "Дорогуськ – Ягодин" польською Стороною призупинено оформлення вантажівок на в'їзд та виїзд,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на в'їзд в Україну пропускається лише транспорт з гуманітарною допомогою, небезпечними вантажами та тваринами.

При цьому пропуск пасажирських автобусів на цьому пункті здійснюється у звичному порядку.

У ДПСУ просять водіїв вантажних транспортних засобів врахувати інформацію.