До якої країни тебе веде внутрішній компас: обери картинку й дізнайся

Ми обираємо країни, у яких проведемо відпустку. А країни обирають нас. Саме тому в одні столиці нам хочеться повертатися сотні разів, а інші – одного разу відвідали та й годі.

Один з найприємніших виборів у житті – яку наступну країну відвідати. Бо нова мандрівка – справжній повербанк, який підзаряджає нас яскравими й позитивними емоціями.

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Куди веде твій внутрішній компас / Зображення згенероване штучним інтелектом за допомогою сервісу DALL-E

Пізанська вежа

Якщо обираєш перше зображення, всі дороги ведуть в Італію. Настав час милуватися шедеврами архітектури Ренесансу, їсти пасту, пити апероль, слухати Måneskin й танцювати з життєрадісними італійцями на вулицях древніх міст. Залишилося лише обрати: вічний Рим, прекрасна Флоренція чи загадкова Венеція. Або, можливо, все-таки Піза?

Маунт Фудзі

Якщо до душі найбільше припало друге зображення, бронюй квитки до Японії. Країни древньої культури та технологій, які – наче з майбутнього. До речі, вже невдовзі в Японії зацвітуть сакури. Пік цього природного дива припадає на середину квітня. То, може, це знак?

Статуя Христа-Спасителя

Якщо обираєш третє зображення, гайда до Бразилії! Настав час для екзотики, пригод та карнавалу. Тебе чекають мальовничі пляжі, джунглі Амазонки, запальні вечірки та море фруктів. Подаруй собі спогади, до яких повертатимешся все життя.

Ейфелева вежа

Якщо твоє – четверте зображення, ласкаво просимо до Франції. Весна у Парижі – просто неймовірна. Ідеальний час, щоб загубитися серед кремових вуличок, поплавати Сеною на кораблику, забігти у буланжері за свіжим круасаном, а тоді – навідати Джоконду у Луврі.