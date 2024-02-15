В какую страну тебя ведет внутренний компас: выбери картинку и узнай

Мы выбираем страны, в которых проведем отпуск. А страны выбирают нас. Именно поэтому в одни столицы нам хочется возвращаться сотни раз, а другие – однажды посетили и хватит.

Один из самых приятных выборов в жизни – какую следующую страну посетить. Потому что новое путешествие – настоящий повербанк, который подзаряжает нас яркими и положительными эмоциями.

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Если ты колеблешься, куда дальше отправляться в отпуск, пройди тест от Заграница 24. Выбери картинку и узнай, в какую страну ведет твой внутренний компас.



Куда ведет твой внутренний компас / Изображение сгенерировано искусственным интеллектом с помощью сервиса DALL-E

Пизанская башня

Если выбираешь первое изображение, все дороги ведут в Италию. Пришло время любоваться шедеврами архитектуры Ренессанса, есть пасту, пить апероль, слушать Måneskin и танцевать с жизнерадостными итальянцами на улицах древних городов. Осталось только выбрать: вечный Рим, прекрасная Флоренция или загадочная Венеция. Или, возможно, все-таки Пиза?

Маунт Фудзи

Если по душе больше всего пришлось второе изображение, бронируй билеты в Японию. Странe древней культуры и технологий, которые – как будто из будущего. Кстати, уже вскоре в Японии зацветут сакуры. Пик этого природного чуда приходится на середину апреля. Так, может, это знак?

Статуя Христа-Спасителя

Если выбираешь третье изображение, айда в Бразилию! Пришло время для экзотики, приключений и карнавала. Тебя ждут живописные пляжи, джунгли Амазонки, зажигательные вечеринки и море фруктов. Подари себе воспоминания, к которым будешь возвращаться всю жизнь.

Эйфелева башня

Если твое – четвертое изображение, добро пожаловать во Францию. Весна в Париже – просто невероятная. Идеальное время, чтобы затеряться среди кремовых улочек, поплавать по Сене на кораблике, забежать в буланжере за свежим круассаном, а потом – посетить Джоконду в Лувре.