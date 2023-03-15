Українці можуть отримати безплатну психологічну допомогу за кордоном: куди звертатися

Повномасштабне вторгнення змусило українців пережити чимало стресу та страждань. Їх психологічний стан значно погіршився, відповідно декому необхідна кваліфікована допомога, аби легше впоратися зі своїми переживаннями.

Психологічна допомога для українців за кордоном

Так, Національна психологічна асоціація запускає безплатну гарячу лінію психологічної допомоги для українців, які постраждали внаслідок бойових дій. Дізнайтеся детальніше про безкоштовні контакти та номери по Україні та світу.

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Ця організація за підтримки ООН, ЄС й урядів Данії та Канади торік запустила безплатну лінію підтримки. Звернутися може кожен постраждалий від бойових дій.

До ініціативи залучено фахівців різної спеціалізації, щоб допомогти українцям вирішувати широке коло проблем. Усі психологи пройшли спеціальне навчання, консультують за міжнародними стандартами й дотримуються етичних стандартів.

Консультації відбуваються у наступний спосіб:

адміністратор гарячої лінії прийме ваш запит,

визначить зручний формат і час та скерує до вільного психолога,

Вам запропонують аудіо чи відеосесії тривалістю до 50 хвилин.

У кризових зверненнях експерти нададуть екстрену консультацію або направлять до інших спеціалістів. Психологи знаходять індивідуальний підхід до кожного, адже головна мета ініціативи – підтримати українців у найскладніші моменти їхнього життя.

Як подзвонити на гарячу лінію

Телефонуйте за номером 0 800 100 102, який доступний щодня з 10:00 до 20:00. Усі дзвінки безплатні. Якщо ви за кордоном, тоді мусите телефонувати за іншими номерами:

Польща +48 800 088 141;

+48 800 088 141; Чехія +420 800 012 058;

+420 800 012 058; Румунія +40 800 400 597;

+40 800 400 597; Словаччина +421 800 182 399;

+421 800 182 399; Болгарія +359 800 46 160;

+359 800 46 160; Угорщина +368 098 1580;

+368 098 1580; Франція +33 805 080 466;

+33 805 080 466; Італія +39 800 939 092;

+39 800 939 092; Іспанія +34 900 861 441;

+34 900 861 441; Австрія +43 800 017 967;

+43 800 017 967; Португалія +351 800 780 756;

+351 800 780 756; Швеція +46 20 160 46 46;

+46 20 160 46 46; Ірландія +353 1800 817 519;

+353 1800 817 519; Велика Британія +44 808 164 2432;

+44 808 164 2432; Німеччина +49 800 000 26 00;

+49 800 000 26 00; Естонія +372 8000 044 624;

+372 8000 044 624; Латвія +371 80 005 945;

+371 80 005 945; Литва +370 800 00 414;

+370 800 00 414; Данія +45 80 82 08 61;

+45 80 82 08 61; Бельгія +32 800 11 728.

Зазначається, що з локальних операторів зв'язку дзвінки безплатні.