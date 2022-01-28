Також з нового року виплатами програми буде займатися ZUS, тобто Фонд соціального страхування.

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Що таке "Сім'я 500+" у Польщі

Це програма підтримки демографії у Польщі. Вона передбачає, що кожна сім'я має право отримувати субсидію у розмірі 500 злотих на місяць на кожну дитину. Програма поширюється не лише на громадян Польщі, але й на іноземців, які мають карту побуту, або очікують її. Водночас дохід сім'ї більше не має значення. Виплати належать усім без винятку, починаючи з першої дитини.

Подання заяви у 2022 році

Заяви на виплату за програмою "Сім'я 500+" на наступний період – з 1 червня 2022 року до 31 травня 2023 року – можна буде відправляти до ZUS з 1 лютого 2022 року.

Зверніть увагу! Якщо ви на цей час вже отримуєте допомогу 500 злотих на дитину, то з 1 лютого Вам також необхідно подати нову заявку на новий період виплат.

З 1 лютого заявки на отримання допомоги 500+ на новий період виплат можна буде надсилати лише в електронному вигляді через:

платформу електронних послуг (PUE) Установи соціального страхування,

електронний банкінг,

портал Empatia.

Кошти за програмою виплачуватиметься лише безготівково на номер банківського рахунку, вказаний заявником.