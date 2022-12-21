500 злотих на ліки для українських біженців у Польщі: куди звернутись
Джерело:Health4Ukraine
Американська гуманітарна організація Direct Relief знову зробила доступною допомогу на придбання ліків для українських переселенців у Польщі. Мовиться про програму Health4Ukraine.
Програма Health4Ukraine знову відкрита
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Так, програма передбачає виділення 500 злотих, з яких 350 злотих йде на покриття ліків за рецептом та 150 – за ліки без рецепта. У рамках цієї програми допомогу зможуть отримати до 100 000 українців, які зараз мешкають у Польщі.
Як приєднатися до програми Health4Ukraine
Програмою Health4Ukraine зможуть скористатися українці, які прибули до Польщі після початку повномасштабної війни. Щоб отримати допомогу, необхідно надати документ, що підтверджує надання номера PESEL.
- заповніть електронну реєстраційну форму;
- дочекайтеся поки ваша заявка та дані будуть перевірені організаторами;
- після чого ви отримаєте повідомлення на адресу електронної пошти, вказану під час реєстрації. Повідомлення містить штрих-код із цифрами, що дозволяє купувати ліки в аптеці, а також авторизуватися на сайті або у спеціальному додатку.
Подати заявку можуть як дорослі, так і неповнолітні. При цьому за осіб віком до 18 років заявку мають подати опікуни.
Деталі програми
Заявку буде схвалено, якщо ваша анкета заповнена правильно. Однак якщо ви надіслали заявку і не отримали відповіді протягом 30 хвилин, ймовірно, ви припустилися помилки при заповненні. Тому слід спробувати повторити заповнення заявки та надіслати її ще раз.
Після того як ви подасте заявку на вашу електронну адресу прийде повідомлення зі штрих-кодом, який дозволить вам брати участь у програмі. Його можна використовувати багаторазово, поки не буде вичерпано межу.
При цьому коли фінансування досягне межі, ви можете подати заявку на повторну допомогу. Це допускається у випадках, якщо людина має хронічні захворювання та використовувала засоби, передбачені за першим кодом.