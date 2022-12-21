500 злотых на лекарства для украинских беженцев в Польше: куда обратиться

Американская гуманитарная организация Direct Relief вновь сделала доступной помощь на приобретение лекарств для украинских переселенцев в Польше. Речь идет о программе Health4Ukraine.

Программа Health4Ukraine снова открыта

По ее условиям, украинцы могут получить 500 злотых на покупку лекарств в польских аптеках. Предварительно сбор заявок на помощь проводился в конце апреля и в сентябре, а затем был приостановлен для дофинансирования программы, а с середины декабря ее возобновили. Узнайте подробнее, как принять участие в программе.

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Так, программа предусматривает выделение 500 злотых, из которых 350 злотых идет на покрытие лекарства по рецепту и 150 – за лекарства без рецепта. В рамках этой программы помощь смогут получить до 100 000 украинцев, проживающих сейчас в Польше.

Как присоединиться к программе Health4Ukraine

Программой Health4Ukraine смогут воспользоваться украинцы, прибывшие в Польшу после начала полномасштабной войны. Для получения помощи необходимо предоставить документ, подтверждающий предоставление номера PESEL.

заполните электронную регистрационную форму;

дождитесь, пока ваша заявка и данные будут проверены организаторами;

после чего вы получите сообщение по адресу электронной почты, указанному при регистрации. Сообщение содержит штрих-код с цифрами, позволяющими покупать лекарства в аптеке, а также авторизоваться на сайте или в специальном приложении.

Подать заявку могут как взрослые, так и несовершеннолетние. При этом за лиц до 18 лет заявку должны подать опекуны.

Детали программы

Заявка будет одобрена, если ваша анкета заполнена правильно. Однако если вы отправили заявку и не получили ответа в течение 30 минут, вероятно, вы допустили ошибку при заполнении. Поэтому следует попытаться повторить заполнение заявки и отправить ее еще раз.

После того как вы подадите заявку на ваш электронный адрес, придет сообщение со штрих-кодом, который позволит вам участвовать в программе. Его можно использовать многократно, пока не будет исчерпан предел.

При этом, когда финансирование достигнет предела, вы можете подать заявку на повторную помощь. Это допускается в случаях, когда человек имеет хронические заболевания и использовал средства, предусмотренные по первому коду.

контакты организаторов при возникновении вопросов или проблем с регистрацией: горячая линия: +48 42 612 09 96; email: contact@health4ukraine.com.