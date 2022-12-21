Програма Health4Ukraine знову відкрита

За її умовами українці можуть отримати 500 злотих на купівлю ліків у польських аптеках. Попередньо збір заявок на допомогу проводили наприкінці квітня та у вересні, а потім призупинили для дофінансування програми, а з середини грудня її відновили. Дізнайтеся детальніше, як взяти участь у програмі.

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Так, програма передбачає виділення 500 злотих, з яких 350 злотих йде на покриття ліків за рецептом та 150 – за ліки без рецепта. У рамках цієї програми допомогу зможуть отримати до 100 000 українців, які зараз мешкають у Польщі.