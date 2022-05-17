У Празі відкрили агентство, яке допомагає українським біженцям влаштуватися у Великій Британії

Після перетину кордону українські біженці часто розглядають варіант, аби відправитися на проживання у третю країну. Серед найпопулярніших напрямків – Іспанії, Німеччина та Велика Британія.

Так, з огляду на попит, у Празі відкрили центр, де біженці з України зможуть звернутися за допомогою у пошуку проживання у Великій Британії. Розташований він на території Палацу Шкода. Там британська агенція житлового будівництва для громадян України, які рятуються від війни, допоможе знайти потрібних людей, місце, а також допоможе у спілкуванні та перекладі.

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Які умови зараз діють для українців у Великій Британії

У країні запрацювала програма "Будинки для України". Згідно з її умовами, британці та іноземці, які легально перебувають в країні, можуть прийняти у себе вдома біженців з України. Зголосилося вже понад 300 тисяч охочих, які готові виділися для українців частину свого житла або цілу квартиру.

Крім цього, жителі Великої Британії допомагають громадянам України отримати візу. З такою візою українці можуть залишитись на території країни до трьох років. Ба більше, цей документ дає право легально працювати, безкоштовно навчатися, отримувати медичне обслуговування та розраховувати на соціальну підтримку.

Умови, які пропонує Велика Британія, цікаві й з точки зору роботи. Після виходу Сполученого Королівства з Європейського Союзу є низка вакансій, які раніше займали громадяни інших країн Європейського Союзу,

– заявила Ніла Вінкельманн, голова агентства у Празі.

Як агентство з влаштування українців у Великій Британії допомагає Празі

Поява у чеській столиці центру з допомоги перенаправлення біженців з України до Великої Британії – полегшення, так би мовити, для самої Праги. Річ у тому, що столиця Чехії вже практично вичерпала свої ресурси і у місті закінчується житло, яке можна було б виділити на потреби українців.

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Де знайти центр, у якому допомагають перебратися до Великої Британії

Адреса: Škodův palác: Jungmannova 35, 110 00 Nové Mesto (Прага)

Агентство відкрито з понеділка по п'ятницю (з 9:00 до 13:00).

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