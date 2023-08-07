Яких працівників гостро не вистачає в країнах Європи: перелік професій

Згідно з останнім звітом Європейського управління праці, фахівці для роботи у галузях програмного забезпечення, охорони здоров'я, будівництва та інженерії є одними з найбільш потрібних. Дослідження проаналізувало ситуацію у 27 країнах ЄС, а також у Норвегії та Швейцарії.

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З приблизно 400 визначених професій 38 були оцінені як такі, що мають масовий дефіцит.

15 вакансій зі списку пов'язані з будівництвом. Найбільша кількість країн вказала затребуваними професії муляра, тесляра та столяра. Популярні також оператори машин, а також будівельники, інженери-будівельники. Мають попит і зварювальники, монтувальники металевих конструкцій й монтажники.

У списку також представлені популярні професії в галузі програмного забезпечення, як-от розробники додатків, системні аналітики, розробники та аналітики програмного забезпечення та програм.

Важливе місце займає сектор охорони здоров'я. Практично в кожній країні гостро потрібні лікарі загальної практики та вузькі спеціалісти (хірурги, кардіохірурги, неврологи), медсестри, психологи, фізіотерапевти та фельдшери.

У галузі гостинності найбільш затребуваними є кухарі, офіціанти, пекарі, кондитери та кондитери.

Які професії найбільш затребувані в Європі / Фото Pexels

Які професії актуальні завжди?

Багато професій, представлених у списку – це ті, де фахівці потрібні не ситуативно, а постійно.

Такі професії, як муляри, водії важких вантажівок, сантехніки, медсестри, зварювальники, електрики, розробники програмного забезпечення, кухарі, лікарі та механіки, включені до топ 10 рейтингів у всіх чотирьох попередніх звітах,

– йдеться у публікації.

Однак деякі вакансії у списку є новими. Наприклад, психологи та фізіотерапевти потрапили до списку вперше. Медичні спеціалісти вперше з'явилися у списку найпотрібніших фахівців 2021 році, тоді як фельдшери згадуються з 2020 року – року пандемії COVID-19 – і з'являються у рейтингу актуальних досі.

З нестачею працівників в індустрії гостинності стикаються багато країн.

Причини нестачі працівників:

Нові цифрові технології трансформують більшість секторів економіки, і для більшої кількості професій потрібна кваліфікація STEM (наука, технології, інженерія та математика).

Населення Європи неухильно старіє. За прогнозами, до 2100 року частка людей працездатного віку (віком 20-64 роки) зменшиться до 50%.

Сектор охорони здоров'я та соціального забезпечення потребує більшої кількості працівників, але там важко залучити нових людей та утримати наявний персонал через погіршення умов праці.

В яких країнах найбільший дефіцит кадрів?

Звіт показує, що дефіцит кадрів здебільшого притаманний країнам у північній та західній Європі, хоча також багато працівників потрібно в Італії.

У Швейцарії, Італії та Нідерландах – найбільша нестача працівників, а в Греції, Чехії та Мальті – найменше.