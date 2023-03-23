Вже кожен другий працедавець взяв на роботу українців в Польщі

Працевлаштування українців в польські компанії зростає. Майже кожен другий підприємець має найманих працівників з України, це на 15% більше, ніж рік тому.

Українці в Польщі

Від початку війни в Україні працевлаштування українців у компаніях Польщі постійно зростає, що є зрозумілим наслідком великого потоку біженців. За даними Прикордонної служби Польщі, з 24 лютого 2022 року кордон з України до Польщі перетнули 10,5 мільйонів людей. Трафік в іншому напрямку становить 8,6 мільйона людей.

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За даними МВС країни, з моменту російської агресії на PESEL в Польщі подали 1,5 мільйона українців. Переважна більшість дорослих біженців влаштовуються на роботу чи відкривають бізнес у Польщі. Певною проблемою є те, що серед біженців однозначно більше жінок. А до початку війни чоловіки з України значно частіше працювали в Польщі.

Як змінився ринок пращі в Польщі

Люди працездатного віку, які знайшли притулок у Польщі після початку війни і хотіли працювати, легко опинялися на ринку праці. Найбільш яскраво про це свідчить статистика Установи соціального страхування (ZUS). Наприкінці лютого 2023 року 1,063 мільйона іноземців сплатили внески, з них 738,6 тисячі українці,

– каже Кшиштоф Інглот, засновник Personnel Service та експерт ринку праці.

Це свідчить, що все більше українців працюють у фірмах Польщі. Нині майже кожен другий підприємець заявляє, що має найманих працівників з України. Це на 7% більше порівняно з опитуванням у листопаді 2022 року та на цілих 15% більше порівняно з попереднім роком.

Працівників з України найчастіше влаштовують на робітничі посади. Таку відповідь дали 56% компаній. Це стало постійною тенденцією з початку дослідження. 50% з них отримує до 30 злотих за годину.

У наступні 12 місяців 30% компаній планують працевлаштовувати українців, що майже так само, як і в попередньому випуску опитування. Цікаво, що приплив нових людей у ​​компанії не спричинив зростання безробіття в Польщі. В масштабах країни він залишається на тому ж рівні, що й рік тому.