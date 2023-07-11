Поїзд Київ – Хелм не будуть скасовувати: продаж квитків відновлено

Рейс Київ – Хелм планували скасувати на кілька місяців через ремонт колій на маршруті. Але в Укрзалізниці повідомили гарну новину для тих, хто планує поїздку до Польщі: потяг продовжить курсувати.

На потяг №19/20 Київ – Хелм знову можна купувати квитки, адже його не планують скасовувати, як заявляли раніше. Через масштабний ремонт, який анонсували польські залізничники, рейс опинився під загрозою.

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Потяг не скасують

У Польщі ремонтуватимуть колії на маршруті поїзда Київ – Хелм. Тому рейс планували скасувати аж до вересня 2023 року. Але цей напрямок має величезний попит серед пасажирів. Тому Укрзалізниця провела кілька раундів перемовин з польськими колегами, щоб зберегти курсування цього надпопулярного поїзда.

Мабуть, це перший поїзд в історії залізниць світу, за який так наполегливо велись перемовини на найвищих міждержавних рівнях. Після кількох раундів перемовин Укрзалізниці та всім залученим вдалось домовитись із польською залізницею про спеціальний режим ремонту,

– йдеться в повідомленні компанії.

Квитки на поїзд Київ – Хелм знову доступні для пасажирів. Їхній продаж відкривається на 20 днів наперед.

Важливе сполучення з Польщею

Потяг №19/20 (Київ – Хелм) запустили в середині лютого цього року, щоб збільшити кількість місць для пасажирів, які прямують до Варшави. Він відправляється з Києва щодня о 18:14, а до Хелма прибуває о 05:00. В зворотному напрямку, з Хелма поїзд відправляється о 23:40 і прибуває до Києва о 13:02.

Маршрут дає українцям додаткове зручне сполучення з Варшавою. Після прибуття до Хелма вони пересідають на польський потяг ІС21010, який прямує до столиці Польщі.