Вдасться заощадити час: Укрзалізниця прискорить поїзд з України до Польщі

Українцям, які їздять з України до Польщі, повідомили гарну новину. Поїзд з Києва до Варшави прискорять. Зміни набудуть чинності вже з 9 червня.

В Укрзалізниці наголосили, що з 9 квітня час подорожі скоротиться на 1 годину 23 хвилини. Це вдалося реалізувати завдяки оптимізації прикордонно-митних операцій на станції Дорохуськ (Польща).

Зверніть увагу З Італії до Хорватії запустили перший потяг: ціна квитків – мінімальна

З 9 червня Укрзалізниця прискорить поїзд з Києва до Варшави. Час подорожі вдалося скоротити на 1 годину 23 хвилини завдяки оптимізації прикордонно-митних операцій на станції Дорохуськ (Польща),

– мовиться у повідомленні.

Як зміниться рух потягів

поїзд №67 Київ – Варшава відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 19:45 (замість 18:19) та прибуватиме до кінцевої зупинки о 10:18 (замість 10:15).

поїзд №68 Варшава – Київ – зі станції Варшава Всходня о 17:48 (замість 17:50). До кінцевої зупинки він прибуватиме о 12:13 (замість 12:17).

Окрім того, попередили, що вдалося скоригувати і графіки руху поїздів у сполученні з Хелмом. Наголошують, що людям також вдасться заощадити час.

В Укрзалізниці заявили: продаж квитків на рейси з 9 червня вже стартував. Придбати їх можна онлайн. Пасажирам бажають приємної подорожі.

До слова, нещодавно Укрзалізниця змінила вартість постільної білизни у плацкартах та купе. Це відбулося вперше за 5 років.