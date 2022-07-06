У Португалії скасували усі коронавірусні обмеження на в'їзд

Країни світу продовжують скасовувати коронавірусні обмеження. І тепер без будь-яких спеціальних вимог іноземці можуть в'їхати й на територію Португалії.

Так, у Португалії нові правила набули чинності ще з 1 липня. Тож аби потрапити до країни, мандрівникам більше не потрібно пред'являти сертифікат вакцинації від коронавірусу або робити ПЛР-тести до чи після прильоту.

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Крім цього, ось повний перелік документів, пов'язаних з Covid, без яких тепер можна обійтися при в'їзді до Португалії:

тест на інфекцію SARS-CoV-2 з негативним результатом

цифровий сертифікат COVID UE

сертифікат вакцинації

сертифікат про одужання

Ба більше, португальська влада уже зовсім скоро планує скоротити карантин для тих осіб, які заразилися на Covid-19. Термін ізоляції становитиме не 2 тижні, а лише 5 днів.

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