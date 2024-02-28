Щоб не переплачувати за їжу в аеропорту: які продукти можна перевозити у ручній поклажі

Мандрівники часто скаржаться, що в аеропортах суттєво завищені ціни на їжу. Навіть кава та круасан коштуватимуть кругленьку суму. Тому люди намагаються взяти обід з собою. Однак не всі продукти можна перевозити у ручній поклажі.

Окрім того, дуже часто мандрівники хочуть взяти з собою смачні сувеніри. Щоб не було розчарувань, потрібно наперед дізнатися, що можна перевозити.

Зверніть увагу Є у кожного, а забути – легко: що треба взяти з собою у будь-яку поїздку

Які продукти можна перевозити у ручній поклажі

Зокрема, зелене світло більшість аеропортів дають на перевезення печива, сендвічів, фруктів та овочів. Однак варто ознайомитися, чи митні правила конкретної країни не забороняють їхнє ввезення.

До низки продуктів співробітники безпеки аеропорту ставляться як до рідин. Мовиться, про джем, хумус, сиропи, мед, гуакамоле, йогурти, супи, соуси. Відповіднодо вимог, їх варто помістити у прозорий герметичний пластиковий пакет ємністю не більше літра (розмір приблизно 20 на 20 сантиметрів). Обсяг не має перевищувати 100 мілілітрів. Однак якщо зробити сендвіч й намазати на хліб масло, хумус або джем, його дозволять пронести.

Окрім того, в аеропорту пасажирам радять перед проходженням через службу безпеки дістати їжу з сумки й покласти її. Це пришвидшить процес контролю.

Також пасажири з дітьми до 2 років можуть взяти у ручну поклажу: