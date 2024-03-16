Натовпи туристів ще не добралися: який крихітний острів у ЄС – найкращий для відпочинку

Щороку тисячі мандрівників відвідують Сицилію або Сардинію. Однак Італія має й інші мальовничі, але не настільки популярні серед туристів острови. Зокрема, мандрівникам рекомендують звернути увагу на острів Понца.

Понца – розташований у Тірренському морі. На території острова мешкають лише декілька тисяч людей. Водночас туристів чекає чудово розвинута туристична інфраструктура. Закордон 24 розповідає, чому Понцу варто відвідати вже цього сезону.

Зверніть увагу Футбольне поле позаздрить розмірам: людству анонсували найбільший у світі літак

Що варто знати про острів Понца

Острів Понца – доволі крихітний. Його довжина становить лише 7 кілометрів.

Історія Понца починається у давні часи. Перші поселення з'явилися там ще у період неоліту. У часи Римської імперії острів використовували для побутових потреб. Понца зберіг свою історію й таємничість. Острів може похвалитися не лише прекрасними пейзажами, але й цікавими локаціями.



Острів Понца може похвалитися прекрасними пейзажами / Unsplash

Попри багате минуле й красиве сьогодення, острів Понца – набагато менш популярний серед туристів на відміну від Сицилії або Сардинії. Однак це – великий плюс для туристів, які хочуть відпочивати у спокій атмосфері. Мандрівників чекають готелі на будь-який смак та гаманець. Окрім того, на острові розташовані кафе та ресторани.

Упродовж останніх років острів Понца стає все популярнішим серед світових зірок. Зокрема, там люблять відпочивати Софі Лорен та принцеса Монако Кароліна.