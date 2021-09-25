Йдеться про столичний ресторан Der Elefant. Нові правила почнуть діяти у закладі з 1 жовтня.

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Детальніше про ініціативу польського ресторану

Der Elefant з початку наступного місяця за прикладом інших європейських країн буде просити гостей пред'явити один з документів, які підтверджують те, що особа не є вразливою до коронавірусу. Також потрібно буде показати документ, що підтверджує особу (паспорт, водійські права тощо).

У світлі чергової хвилі пандемії ми прийняли дуже важке, але дуже важливе для нас рішення... Все це робиться для того, щоб забезпечити працівникам і гостям якомога більшу безпеку. Ми серйозно ставимося до пандемії й відчуваємо відповідальність за наших гостей. Тільки діючи спільно та й поводячись відповідально ми зможемо безпечно пережити цей час,

– зазначив власник Der Elefant Артур Ярчиньскі.

Ресторатор додав, що також скористався порадами воєводського консультанта по пандемії, який підготував для ресторану правила роботи в санітарному режимі. Під час карантину ресторан почав робити ставку на доставку їжі. А між столиками встановили захисні перегородки.