У польських школах з'явиться новий навчальний предмет

У польських школах запровадять новий навчальний предмет. Він матиме назву "Історія та сучасність". Водночас новий предмет не подовжить термін перебування учнів у школах.

Як пояснив міністр освіти та науки Пшемислав Чарнек, введення буде супроводжуватися скороченням матеріалу з інших предметів.

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Що відомо про новий предмет

Наразі відомо, що нову дисципліну викладатимуть історики, які вже працюють у школах, тож набирати нових вчителів не будуть. Такі нововведення пов'язані із заявами, зробленими очільником партії "Право та Справедливість" Ярославом Качинським.

Під час презентації проєкту Польський Лад. Він наголошував на тому, що в школах потрібно ввести більше годин історії та поділ на історію Польщі та загальну історію.

Що вивчають у польських школах

Шкільне навчання в Польщі у 2021 році вважається одним з найбільш прогресивних серед країн Східної Європи. У 1 – 3 класах діти від 6 – 7 до 10 років мають заняття без чіткого поділу на такі предмети, як:

польська мова,

математика,

природничі науки тощо.

Навчання інтегроване, зі спеціалізованих предметів там викладають іноземну мову, фізкультуру, мистецтво. Учні можуть відвідувати уроки з релігії або етики. Усі предмети викладає один вчитель, лише спеціалізовані заняття ведуть інші викладачі.

Лише у 4 – 8 класах для дітей впроваджується поділ на предмети. У цей період кожен предмет вже викладає окремий вчитель. Діти вивчають з 4 класу:

польську та іноземні мови,

математику,

хімію, фізику, біологію,

історію,

музику, мистецтво,

фізкультуру,

інформатику,

релігію або етику.

Після закінчення школи, восьмикласники складають загальнодержавний письмовий іспит, який відбувається по всій Польщі одночасно. Під час екзамену оцінюються читання, письмо, вміння аналізувати, використання інформації та застосування знань на практиці. Після закінчення 8 класів, діти, у віці від 16 років, вступають до середньої школи.