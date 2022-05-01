У польських McDonald's тепер є "Український бургер": частину виторгу передадуть на благочинність

Поляки, гості країни та українці, які опинилися в Польщі, тепер можуть скуштувати "Український бургер" в місцевих McDonald's. Новинка у польських закладах мережі з'явилася 27 квітня.

Не секрет, що у кожній країні меню McDonald's відрізняється. Серед пропозицій можна зустріти особливі страви, орієнтовані на вподобання місцевих жителів. Так, в Україні це – "Український бургер", який тепер доступний і в польских ресторанах мережі.

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Представники McDonald’s у Польщі кажуть, що таке тимчасове оновлення меню є жестом гостинності до біженців з України. Крім цього, це дозволить отримати більше коштів на гуманітарну допомогу для українців.

Ми хочемо, щоб у наших ресторанах кожен міг почуватися, як удома – наші двері відчинені для всіх. Тому на якийсь час ввели в меню "Український бургер". Представляючи "Український бургер", ми хочемо показати нашу гостинність та солідарність,

– розповідає Анна Борис, директор із корпоративних питань McDonald’s Polska.

Мережа ресторанів передасть три злоті від продажу кожного "Українського бургера" фонду "Дім Рональда МакДональда". В Україні він допомагає рідним бути поруч з дітьми в лікарнях, зокрема будуючи й облаштовуючи сімейні лікарні.

"Український бургер" у McDonald’s Polska

У польських закладах тепер можна замовити житній бургер з куркою. Який його склад:

Житня булочка

Часниковий соус

Кружальце свіжого томату

Соковитий біфштекс із курки.



"Український бургер" у McDonald’s Polska / Фото mcdonalds