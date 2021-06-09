Польські роботодавці та українські працівники: хто кого потребує насправді

У Польщі триває збір овочів, фруктів та ягід. Проте, фермери хвилюються через нестачу робочої сили. Брак працівників може призвести до втрати урожаю. Тож портали з пошуку роботи рясніють пропозиціями для іноземців.

Ситуація на польському ринку праці зараз виглядає так, ніби підприємства у Польщі більше потребують українських працівників, ніж ті роботи. При цьому літній підробіток пропонують мігрантам не лише сільськогосподарські підприємства, а й готелі, ресторани та інші заклади зі сфери обслуговування.

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Як Польща "заманює" українців на роботу

Зараз Польща дуже потребує заробітчан. А перш за все – фермери. У червні починаються полуниці. У серпні – малина. Потрібні люди, які допоможуть зібрати врожай,

– зазначає Тамош Богдевич, гендиректор рекрутингової агенції.

У Центрі східноєвропейських досліджень у Варшаві підтверджують, що нині у Польщі як ніколи великий попит на українських працівників. Однією з причин такої картини є те, що у Польщі існують демографічні проблеми. Багато поляків поїхали на заробітки до Західної Європи, зокрема Великобританії та Німеччини.

Асоціація компаній з міжнародного працевлаштування України прогнозує, що загалом до Польщі цього року поїде близько пів мільйона українців. Цієї кількості недостатньо, щоб заповнити всі наявні вакансії.

Працівники рекрутингових компаній підкреслюють, що зараз Польща робить усе, аби левова частка українських працівників вирушила влітку саме у цю країну, а не, наприклад, у Чехію чи Німеччину.

Польща відчуває брак сезонних працівників / Фото Pexels

Серед іншого, Варшава відкрито зацікавлена не лише у сезонних працівниках з-за кордону, а й у залученні персоналу з вищою освітою, зокрема спеціалістів з галузі IT та медиків. Представниця польського уряду Івона Міхалек нещодавно заявила про підготовку додаткових спрощень та стимулів для іноземних фахівців, зокрема у вигляді отримання іноземцями допомоги на дітей та іпотечних позик.

В уряді підкреслюють, що роботодавці дуже позитивно оцінюють працівників з України. Тому Польща створює комфортні умови для прибуття українців. Так, для перетину кордону від сезонних працівників вимагається або робоча віза або біометричний паспорт із запрошенням на роботу. Плюс негативний тест на коронавірус, обов'язково зроблений у Польщі. Пункти тестування є прямо на кордоні. Щобільше, українців за бажання вакцинуватимуть від коронавірусу препаратом Johnson&Johnson безпосередньо на польському кордоні. Щеплення робитимуть тим, хто їде до Польщі працювати, вчитися або на тривале перебування.

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