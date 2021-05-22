Польська лікарня запрошує на роботу медиків з України: яких фахівців потребують

Лікарня святого Леона, що в місті Опатув, має намір працевлаштувати кількох українських медиків найближчим часом. Залучення лікарів відбудеться за спрощеною процедурою.

Шпиталь не планує наймати агентство з працевлаштування, а буде шукати фахівців самостійно. У цьому питанні медзакладу частково допоможе одна з фундацій, що займатиметься організацією навчання для нових працівників у Польщі.

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Яких лікарів розшукують

Староста Опатува Томаш Станєк зазначив, що кадрова ситуація у міській лікарні не є критичною. Але заклад потребує насамперед анестезіологів. Тож вже на початку червня лікарня готова відкрити 5-6 нових вакансій для таких спеціалістів з України.

Весь процес відбору персоналу Томаш Станєк пообіцяв контролювати особисто. Він відправиться в Україну, коли достатня кількість кандидатів відгукнеться на пропозицію.

Новим працівникам можуть надати допомогу із житлом поруч зі шпиталем. Та вона буде тимчасовою, бо, як зазначив мер, лікарі є тією соціальною групою, яка швидко стає незалежною.

Перевага надаватиметься тим кандидатам, які мають польське походження та картку поляка.