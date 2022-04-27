Польська клініка передасть на пункти пропуску таблетки контрацепції для зґвалтованих українок

Війна у розумінні окупантів – це не лише ведення боїв, а й мародерство та катування. Крім цього, багато жінок з України пережили й зґвалтування російськими солдатами.

І з огляду на те, що частина постраждалих жінок від сексуального насильства під час війни шукає порятунку в сусідніх країнах, у Польщі закупили сотню таблеток екстреної контрацепції. Це була ініціатива однієї з польських приватних клінік, яка захотіла залишитися анонімом.

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Річ у тому, що на пунктах пропуску немає належної допомоги біженкам, які пережили жорстоке зґвалтування в умовах війни: там не організовано ні потрібної психологічної підтримки, ні медичної. При цьому експерти наголошують, що на кордоні повинні чергувати психологи та гінекологи, оскільки сексуальне насильство часто призводить до серйозних травм.

Аби ще якось вплинути на цю ситуацію, анонімна клініка Польщі закупила понад 100 таблеток екстреної контрацепції для українок і готова передавати їх на пункти пропуску.

Варто також сказати, що у Польщі пігулки такої категорії можна купити лише за рецептом.

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