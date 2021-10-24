У Польщі затримали українця, який міг перевозити нелегалів

У Підляському воєводстві Польщі правоохоронці затримали українця, який перевозив нелегалів. Інцидент стався у суботу вранці, 23 жовтня, на національній дорозі 66.

Поліцейські встановили, що в автобусі марки Renault українець перевозив 12 осіб, які нелегально потрапили у Польщу.

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Ба більше, коли громадянин України тікав від правоохоронців, сталася аварія.

Українця переслідувала поліція

Речник підляської поліції Томаш Крупа повідомив, що поліція розпочала переслідування, але їй перешкоджав автомобіль марки Nissan. Водій автомобіля виїхав на протилежну смугу, де сталося зіткнення з автомобілем Honda. Пасажира Honda доставили до лікарні.

Натомість водій автобуса Renault повернув на бічну ґрунтову дорогу, втік із місця події, залишивши автобус із 12 людьми. Томаш Крупа додав, що поліція затримала водія автобуса через 3 кілометри. Затримали водія також Nissan, який теж виявився громадянином України.

У поліції повідомили, що через стан здоров'я до лікарні потрапили двоє жінок та дитина, які їхали в автобусі Renault.

Сталося це попри те, що автобус у ДТП не потрапив.