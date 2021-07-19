Обкрадали банкомати: у Польщі затримали двох фінансових шахраїв з України – фото

У районі Прага-Полуднє, що у Варшаві, двоє чоловіків з громадянством України зламували захисні системи банкоматів та викрадали з них гроші. Про підозрілих молодиків з пачками готівки поліцію повідомив місцевий мешканець.

Правоохоронці спостерігали за діями українців, і спіймали шахраїв на гарячому. Хлопці саме збирались їхати з краденим на машині марки Hyundai, яка, як з'ясувалось згодом, також була незаконно ними привласнена.

До теми Усе про фінансове шахрайство: як не пійматись на гачок аферистів – графічний довідник

Затримання українців

Під час затримання українці заявили, що їм нічого приховувати, і жодних заборонених, а тим паче крадених речей у них немає. Однак обшук автівки показав протилежне:

машина Hyundai була взята в оренду, а згодом незаконно привласнена одним з юнаків;

одним з юнаків; в обидвох чоловіків були фальшиві документи з їх фотографіями, але даними фейкових осіб, видані буцімто у Словаччині;

з їх фотографіями, але даними фейкових осіб, видані буцімто у Словаччині; в авто знайдено 16 170 злотих , 4 500 доларів, 400 чеських крон, 1 655 гривень та 100 рублів;

, 4 500 доларів, 400 чеських крон, та 100 рублів; також вилучено 18 мобільних телефонів та 18 банківських карток, за допомогою яких українці й займались шахрайством.

Затримання фінансових шахраїв з України у Польщі: дивіться фото

Співробітники відділу боротьби з економічною злочинністю провели перевірки та після співпраці з банками на основі зібраних доказів висунули українцям 3 обвинувачення. Хлопці 23 та 25 років нестимуть відповідальність за підробку документів та щонайменше два факти фінансового шахрайства. Наразі обидва молодики перебувають під тимчасовим арештом.