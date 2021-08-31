Замість товару автобус перевозив людей. Ними виявилися 29 громадян України.

Цікаво Про силу бумеранга: як українка прославилася, допомагаючи тисячам емігранткам у Польщі

Як вчинила поліція

Будова транспортного засобу не передбачала таких перевезень. В автобусі не було сидінь, тому люди їхали стоячи або сиділи на ненадійних ящиках.

Поліція зауважила, що такі умови є дуже небезпечними для здоров'я та життя пасажирів. Відтак, вирішила покарати водія буса.

Пам'ятайте, що водій несе відповідальність за безпеку всіх людей в ​​автомобілі, яким він керує. Неприпустимо, щоб пасажири подорожували без ременів безпеки, не кажучи вже про транспортування їх у місцях, не призначених для цієї мети, що становить реальну загрозу їх життю та здоров'ю,

– зазначили у поліції Нижньої Сілезії.

Водієві автобуса (ним був 50-річний українець) виписали штраф та позбавили його водійського посвідчення на 3 місяці.

У Польщі перевозили українців в автобусі без сидінь / Фото Policja Dolnoslaska

У Польщі перевозили українців в автобусі без сидінь / Фото Policja Dolnoslaska