У Польщі собака знайшов велику колекцію монет з XIII століття

Біля польського Валбжиха, що на південному заході країни, собака знайшов рідкісну колекцію брактеатів. Йдеться про тонкі односторонні монети з першої половини XIII століття.

Фахівці називають цю знахідку винятковою, оскільки такого роду монети у ті часи викарбовували 2 – 3 рази на рік. А стару партію при цьому переплавляли заново.

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Ба більше, ця колекція брактеатів є першою такою великою знахідкою за понад 100 років. Сховані середньовічні гроші були у пошкодженому глиняному горщику. Науковці думають, що монети викарбувані у Бранденбурзі, Саксонії чи Сілезії.

Виявлені монети – у відмінному стані. На них зображені тварини, різні візерунки та елементи архітектури.

Ідея створювати монети з тонкої пластини виникла через низьку доступність срібної та рідше золотої руди, а також невеликі запаси монетного двору. Тільки з відкриттям срібних родовищ під Прагою почали карбувати євро середньовічної Європи – празький гріш, який поступово витіснив брактеати,

– додали учені.

Колекція середньовічних монет,

знайдених біля Валбжиха у Польщі



Фото: фейсбук Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków



Фото: фейсбук Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków



Фото: фейсбук Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków



Фото: фейсбук Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków



Фото: фейсбук Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków



Фото: фейсбук Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków



Фото: фейсбук Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków