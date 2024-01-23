Черга у майже пів мільйона пацієнтів: у Польщі скасують направлення до деяких профільних лікарів

Лікарі у Польщі виступають за розширення переліку профільних спеціалістів, до яких пацієнти можуть потрапити без направлення сімейного лікаря. Зокрема, йдеться про спрощення доступу до окулістів.

Скасування направлень зменшить черги сімейних лікарів та збереже час людям із серйозними діагнозами. Водночас все склалося не так, як планували, оскільки черги пацієнтів навпаки зросли.

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У Польщі хочуть скасувати направлення до популярних профільних лікарів

З січня 2015 року пацієнти, які потребують консультації офтальмолога, повинні спочатку звернутися до свого терапевта за направленням до спеціаліста. Скасувати цю вимогу закликав, зокрема, пацієнтський омбудсмен ще у 2018 році. Зараз до цієї теми повернулися експерти Федерації Зеленогурської Угоди (профспілкове об'єднання роботодавців у галузі охорони здоров'я)

Як вони зазначають, запровадження направлень "не покращило доступність до цих спеціалістів і є додатковою незручністю для пацієнтів".

Пацієнти чекають у двох чергах: спочатку в черзі до лікаря первинної ланки, займаючи місце інших, а потім ще й до кабінету спеціаліста. Також – втрачають важливий час на лікування очей. Внаслідок цього пацієнти із серйозними захворюваннями, наприклад, віковим макулярним захворюванням сітківки, втрачають тижні, поки отримають консультацію та лікування.

Зокрема про це на профілі X пише, Яцек Краєвський, президент Федерації Зеленогурської Угоди, фахівець у галузі сімейної медицини:

Майже пів мільйона осіб чекає у чергах

Водночас черги до окулістів державної медицини у Польщі великі. У крайньому звіту Національного фонду здоров'я (NFZ) йдеться, що на кінець вересня 2023 року на візит до окулістів чекали 456 тисяч людей. Це найбільша кількість "стабільних" пацієнтів у чергах до профільних лікарів. З них 29 000 людей очікували консультацію у терміновому порядку.

Для того, щоб потрапити до лікаря-окуліста в Польщі, в середньому треба чекати 81 день, а для термінового візиту – 9 днів. Діти в середньому чекають на прийом окуліста 104 дні, а у термінових випадках – 20 днів.

За скасування направлень виступають також самі окулісти.

Направлення від сімейних лікарів не мають сенсу, адже ті не мають ні підготовки, ні обладнання, щоб обстежувати пацієнтів,

– каже президент Асоціації хірургів-окулістів Польщі Роберт Рейдак.

Зауважимо, зараз у Польщі без направлення можна потрапити на безплатний прийом тільки до стоматологів, гінекологів, онкологів, психіатрів та венерологів.

Польща готова до хвилі біженців з України

У МЗС Польщі допускають імовірність прибуття нової хвилі біженців з України. У відомстві заздалегідь готуються до такого розвитку подій. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна.

Урядовець не виключає, що російська агресія продовжить поширюватись територією України на захід. Це спровокує нову хвилю біженців до країн Європи. Дипломат наголошує на тому, що до такого розвитку подій має бути готова не лише польська держава, а й суспільство. Анджей Шейна запевнив, що сусідня країна не відмовить українцям у притулку, якщо буде така потреба.