В Польщі хочуть карати антивакцинаторів: чи має держава таке право

Ідея застосування санкцій до осіб, які відмовляються від вакцин, бурхливо обговорюється у суспільстві. Її відстоюють провідні лікарі у Польщі. Проте юристи зазначають, що, згідно з чинними польськими законами, держава не може змушувати людей робити щеплення.

Одним з активних прихильників рішення штрафувати тих, хто не робить щеплення від COVID-19, є професор Мілош Парчевський. Він – головний лікар у Західнопоморському воєводстві та один із радників прем'єр-міністра з пандемії.

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Чи можна карати тих, хто не вакцинується

Професор розуміє, що не можна змусити когось вакцинуватися від COVID-19 силою чи законом. Але він вважає, що можна впливати на рішення людей іншими способами, зокрема санкційними. Це буде мотивувати людей робити вибір на користь щеплення. За словами лікаря, було б розумно запровадити комендантську годину для невакцинованих осіб або заборонити їм переїзд між воєводствами.

Юристи говорять, що покарання за відмову від вакцини на практиці застосувати важко, оскільки в конституції є положення про добровільні щеплення.

Ви не можете нікого змусити брати участь у медичних експериментах, адже саме так сприймаються ці щеплення. Ризик є значним, тому кожне рішення слід приймати окремо,

– висловився Мацей Гавронський, юрисконсульт компанії Gawroński&Partners.

Проте, оголосити вакцинацію від COVID-19 обов'язковою держава все ж може. Юридична основа для цього, стверджують експерти, існує роками. Якби поправка до регламенту включала щеплення від коронавірусу, то це відповідало б Європейській конвенції про захист прав людини. Але таке рішення має прийняти міністр охорони здоров'я.

Станом на зараз у Польщі пройшли повну вакцинацію 12,6% населення.