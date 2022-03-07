В Польщі готові працевлаштувати тисячі українських жінок: для кого буде робота

Польща прийняла вже понад 1 мільйон біженців з України. Переважно це жінки з дітьми. Українки в Польщі часто шукають роботу, аби мати змогу себе забезпечувати. В сусідній країні готові піти їм назустріч.

Польські роботодавці та агенції з працевлаштування переформатовують роботу у зв'язку з напливом українок, які змушені були покинути свою батьківщину в умовах війни. Про це повідомляють в аналітичному центрі компанії з працевлаштування Gremi Personal.

Актуально Як миттєво та безплатно надіслати кошти в Україну

В Польщі знайдеться робота для українок

За спостереженнями експертів, до Польщі їдуть дві категорії жінок. Перша – це дружини українців, які вже працюють у сусідній країні. Вони мають намір залишитися у Польщі на довгий термін, а тому найімовірніше шукатимуть роботу. Також приїжджають ті жінки, чоловіки яких зараз воюють та волонтерять в Україні. Вони приїхали до Польщі заради безпеки та хочуть повернутися додому, коли закінчиться війна. Те, чи підуть такі українки працювати, залежатиме від тривалості російської агресії та від їхнього матеріального становища.

За даними дослідження "Барометр професій", сьогодні дефіцит працівників присутній в кожній галузі польської економіки та в кожному регіоні. Тож можна дійти висновку, що знайти роботу в сусідній країні буде нескладно. У Gremi Personal зазначають, що у масштабах всієї Польщі є великий брак кадрів аж у тридцяти професіях. Жінки зможуть працювати у торгівлі, сфері обслуговування, логістиці, галузі е-commerce, на підприємствах харчової промисловості.

Проте, 70% вакансій для іноземців в Польщі все ж спрямовані на пошук чоловіків, бо йдеться про важку фізичну працю. Тому агенція Gremi Personal звернулася до польських роботодавців та галузевих об'єднань з проханням проаналізувати можливість збільшення зайнятості для жінок з України. У результаті компанія отримала відгуки про готовність підлаштуватися під нові обставини та працевлаштувати жінок.

Чоловіки повертаються воювати в Україну, а жінки з дітьми приїжджають до Польщі. Роботодавці мусять пристосуватися до ситуації, не тільки з гуманітарних мотивів, але й щоб зберегти виробничі процеси,

– зазначає генеральний директор компанії з працевлаштування Gremi Personal Томаш Богдевич.

Агенції з працевлаштування та місцеві органи влади будуть створювати найкращі пропозиції

Щоб полегшити українським жінкам доступ до польського ринку праці, місцеві органи влади намагаються розв'язати питання допомоги з опікою над дітьми. Школи в Польщі повністю готові приймати учнів з України. Водночас з дитсадками можуть виникнути проблеми, бо, як і в Україні, тут бракує місць. У країні заявили, що працюють над рішенням з розширення груп для влаштування українських дітей.

Зараз агенції з працевлаштування та місцеві органи влади аналізують попит на працівників в окремих містах, намагаючись створити найкращу пропозицію для українських жінок. Йде збір інформації про вакансії та форми підтримки, якими можуть скористатися жінки з дітьми, щоб мати можливість працювати. Також надається юридична допомога.

"Ми плануємо зібрати більшу групу жінок в одному місці, щоби мати можливість догляду за дітьми. Одним із таких рішень є, по-перше, розміщення жінок і дітей разом, щоб вони могли позмінно працювати й доглядати за дітьми. Наприклад, двох жінок з дітьми, які живуть разом, можна так розділити, що одна працює 4 години і доглядає за своїми дітьми та дітьми сусідів по кімнаті, а потім вони змінюються – перша повертається і бере на себе опіку, щоб інші могли піти на роботу. Це важливе рішення, тому що жінки не почуватимуться самотніми і діти будуть під доглядом", – каже Томаш Богдевич.

Gremi Personal нагадує, що до початку війни у Польщі перебували 1,5 мільйона працівників з України. З них 60% були зайняті у виробництві, 10,8% – у сфері послуг, 8,5% – у будівництві та по 7% працювали в торгівлі та логістиці. Понад 60% серед працевлаштованих громадян України були чоловіками. З початку ворожого вторгнення Росії до України повернулося 80 тисяч людей, здебільшого чоловічої статі. Вони захотіли підтримати свою батьківщину у складні часи.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

