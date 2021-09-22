Відкриття Gaduławka припало на час свята Суккот в Центрі єврейської громади. Діятиме "лавка для розмов" за адресою ulica Miodowa, 24.

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Що відомо про польську версію Happy to Chat Benches

Gaduławka, як і Happy to Chat Benches, покликана заохочувати людей до знайомства та розмов. На лавці присутній надпис: "Якщо хочеш поговорити, присядь на лавку й зачекай, доки хтось приєднається".

Мета проєкту – допомогти людям у боротьбі зі самотністю та налагодити соціальні зв'язки серед жителів міста.

За словами директора Центру єврейської громади в Кракові Джонатана Орнштейна, після тривалої розлуки та соціальної дистанції, дуже важливо мотивувати людей до нових знайомств та відкритих діалогів.

Ми щасливі, що в саду центру появилася перша лава для розмов у Кракові,

– додає Джонатана Орнштейна.

Нагадаємо, що ідея створення "лавки для розмов" першочергово належала Елісон Овен Джонс з Кардіффу. У Польщі розробку відповідника Happy to Chat Benches почали готувати завдяки розмові на TEDxKazimierz, де ініціативу підтримав підприємець Річард Лукас та Марія Горчица у співпраці з Fulco — однією з провідних архітектурних компаній в Польщі. Проєкт також підтримує Магдалена Бликош, засновниця Open Coffee Youth.