У Польщі активізувалися шахраї: найпоширеніші схеми обману українських біженців

Мільйони українських біженців, які зараз перебувають в Польщі, стали цільовою аудиторією аферистів. Про найпоширеніші шахрайські схеми – читайте у нашому матеріалі.

Так, з початку широкомасштабного вторгнення російських військ на територію України, відколи українці почали шукати прихистку за кордоном, активізувалися й зловмисники. Нумо розбиратися на прикладі Польщі, за яких умов наші біженці можуть стати жертвами афери.

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Банківські афери

Для отримання грошової допомоги від Польщі, українці повинні відкрити рахунок в банку. Цією ситуацією активно користуються шахраї. Вони телефонують та представляються банківським працівником. Зазвичай зловмисники запевняють, що з рахунку здійснили платіж у розмірі кількох тисяч злотих. Ефект несподіванки та стрес роблять свою справу, і біженці видають усю приватну інформацію. Так злодії дізнаються про баланс на картці та разовий BLIK-код, за допомогою якого підтверджують транзакцію та знімають усі кошти з рахунку.

Невиплата заробітньої плати

Зазвичай телефонні шахраї спілкуються російською мовою, рідше українською та польською.

У деяких недобросовісних агенціях працевлаштування або посередники обіцяють ставки вищі за ринкові на 1 – 2 злотих, але при цьому не оформлюють документи легально. Люди, бажаючи заробляти більше, погоджуються. В результаті вони можуть зовсім не отримати зароблені гроші.

Обман при оренді житла

Якщо вас просять перерахувати завдаток для "броні" квартири, не ведіться – це шахраї. У Польщі заборонено законом брати в майбутніх орендарів кошти наперед.

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Цими схемами аферисти успішно ошукували людей і до війни, зараз вони лише трохи змінили їх через новації у законодавстві щодо працевлаштування. Жертвами шахраїв знову стають дедалі більше українців, які зараз живуть і працюють у Польщі. Такі сигнали ми отримуємо і від наших працівників, а ми щомісяця працевлаштовуємо майже 1,5 тисячі людей,

– говорить директорка Департаменту рекрутації агенції з працевлаштування Gremi Personal Анна Джоболда.

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