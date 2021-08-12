Польща відкриває пункти вакцинації у церквах: коли і як можна буде щепитись у храмі

Місцева влада Сілезького воєводства ухвалила рішення розмістити мобільні пункти вакцинації проти COVID-19 у церквах. Щепитись можна буде прямо на території католицьких храмів.

Про це на своїй твітер-сторінці повідомив голова регіону Ярослав Вечорек. Яка вакцина буде доступна у храмах – поки не відомо.

Зверніть увагу Від вчителювання під звуки обстрілів у Краматорську до selfmade у Польщі: історія українки

Щепитись зможуть не тільки прихожани храмів, але й усі бажаючі. Мобільні пункти вакцинації будуть розташовані у 150 парафіях 167 населених пунктів воєводства.

Всі єпархії Сілезького воєводства розмістять на своїй території мобільні пункти вакцинації. Це дозволить оперативно щепитись всім, хто цього ще не зробив. Така акція стане черговим кроком до подолання пандемії коронавірусу,

– заявив Ярослав Вечорек.

Мобільні пункти стануть доступними 15 серпня. Попередня реєстрація для цього не потрібна – все відбуватиметься у режимі живої черги.