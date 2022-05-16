Польоти на повітряних кулях: програма святкування 50-річчя реконструкції Королівського замка

Цьогоріч виповнюється 50 років з дня закінчення реконструкції Королівського замку, що у Варшаві. У Польщі заведено відзначати цю подію, тож на поляків та гостей країни чекає велике свято просто неба.

Так, святкування з нагоди закінчення реконструкції Королівського замку заплановане на 29 травня (неділя). Усі дійства проходитимуть на відкритому повітрі на території Королівських садів. Програма включатиме концерти, різні розважальні шоу, анімації, польоти на повітряній кулі, а також цікаві майстер-класи для відвідувачів будь-якого віку.

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Святкування 50-річчя закінчення реконструкції Королівського замку

Святковий пікнік. Відкриватимуть пікнік концертом. Бо більше, на закінчення також заплановане музичне дійство.

Шоу-програма. Доктор Томаш Рожек розповість про польських супергероїв та польоти на повітряній кулі, а майстри фехтування покажуть шоу.

Польоти на повітряній кулі. Хто ще не бачив Королівський замок та його сади з висоти пташиного польоту, то у того є чудова нагода не лише насолодитися краєвидами на визначну пам'ятку та панораму міста, а й політати у кошику повітряної кулі.

Сімейні розваги. До цієї категорії можна віднести шоу з мильними бульбашками, складання пазлів та величезного конструктора LEGO. Крім цього, наймолодших гостей розважатимуть аніматори, які проводитимуть уроки малювання і багато іншого цікавого.

Безкоштовна екскурсія визначними пам'ятками. 29 травня організатори пропонують прогулятися Королівським замком у рамках спеціального маршруту, що проходить через Королівські апартаменти.

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Розклад програми на 29 травня у Королівських садах

Години роботи: з 11:00 до 21:00;

Офіційне відкриття пікніка: о 12:00;

Польоти на повітряній кулі: з 19:00 до 20:00;

Закриття пікніка: о 20:00.

Безкоштовна екскурсія Королівським замком за спеціальним маршрутом через Королівські апартаменти та Pałacu Pod Blachą – з 10:00 до 17:00.

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