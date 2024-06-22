В одному з найпопулярніших міст ЄС заборонять здавати помешкання туристам

В Іспанії продовжується боротьба з туризмом. Цього разу вкрай сміливе рішення ухвалила Барселона. В одному з улюблених для мандрівників міст ЄС помешкання не здаватимуть в оренду туристам.

Влітку 2024 року в Іспанії спалахнули потужні антитуристичні протести, нагадує Закордон 24. Місцеві мешканці заявили, що вимагають, аби туристична сфера на території країни хоч трішки "пригальмувала". Іспанці зауважують: через мандрівників вони не можуть нормально будувати своє життя.

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У Барселоні заборонять здавати помешкання

На тлі масштабних антитуристичних протестів у Барселоні ухвалили дуже нетипове рішення. Там заборонять здавати туристам помешкання. На щастя, рішення набуде чинності ще не зараз, а лише – у 2029.

Варто зауважити, що щороку Барселону відвідують близько 7 мільйонів туристів. Більшість з них зупиняються саме в орендованих помешканнях. Тим часом місцевим мешканцям квартир бракує. Люди змушені виїжджати з Барселони.

Мер міста Жауме Колбоні привітав це рішення. Він наголосив, що упродовж останнього десятиліття вартість оренди у Барселоні зросла на 70%. Місцева влада не може допустити, аби молоді барселонці, які хочуть почати самостійне життя, були змушені виїхати з міста.

З 2029 року в Барселоні не буде квартир для відпочинку в тому вигляді, в якому ми знаємо їх сьогодні. Це дасть нам змогу вивести 10 тисяч квартир для відпочинку на ринок оренди або продажу,

– мовиться у повідомленні.

Водночас тревел-експерти прогнозують, що загалом це не зменшить кількість відвідувачів Барселони. Просто ускладнить їм життя.