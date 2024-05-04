Усі секрети розкрила тревел-експертка Дейл Петерсон. Вона тривалий час прожила у французькій столиці. Петерсон назвала найпоширеніші помилки. Звичайно, не варто боятися, що за ці порушення вас оштрафують: цього не станеться. Однак зіпсувати враження від мандрівки мрії можна.

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Що не варто робити у Парижі

Прибути у високий сезон. Подорож до Парижа у розпал літа – найгірша ідея. По-перше, навколо – просто море туристів: місцеві жителі на серпень взагалі намагаються виїхати за межі Парижа. По-друге, у місті – дуже спекотно. А кондиціонери не працюють навіть на половину потужності, до якої звикли туристи з інших країн. Найкращий час для відвідин Парижа – весна або осінь.

Не запам'ятати хоча б декілька слів французькою. Звичайно, ніхто не очікує від туристів ідеального володіння мовою. Водночас деякі слова (як-от "дякую", "будь ласка", "гарного дня") варто вивчити. Тоді місцеві жителі ставитимуться до вас набагато тепліше і докладатимуть більше зусиль, щоб допомогти.



Знайомство з Парижем – один з видів мистецтва / Unsplash

У ресторані очікувати, що офіціант принесе рахунок. Українці звикли до зовсім іншого сервісу. Офіціанти самі щодекілька хвилин підходять, щоб уточнити, чи все гаразд. Тим часом у Парижі, якщо вам щось потрібно (зокрема, рахунок), доведеться знайти офіціанта й сказати йому про це.

Одягатися, як Емілі у Парижі. Туристок у Парижі впізнають за надто ошатним вбранням вдень. Парижанки зазвичай не носять вечірні сукні та червоні беретки під час прогулянки ранковим містом. Підбори у цей час – також зайві. До слова, відверто туристичне вбрання роблять з мандрівників мішень для кишенькових злодіїв. На жаль, їх у Парижі – дуже багато.

Вестися на шахрайські схеми. Зокрема, приймати у подарунок милі сувенірні дрібнички, за які потім вимагатимуть кругленьку суму.